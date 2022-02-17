Трое наемных рабочих скончались от отравления угарным газом в сарае в поле, принадлежащем фермерскому хозяйству в Асакинском районе Андижанской области, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратура Хаёт Шамсутдинов.

Как уточнили «Газете.uz» в Генпрокуратуре, рабочие Д. Ходжиматов, (1974 г. р.), Б. Якубжанов (1974 г. р.) и М. Хакимов (1961 г. р.) отапливали комнату углем.

При осмотре места происшествия на телах погибших повреждений найдено не было, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ведется расследование, добавил представитель Генпрокуратуры.