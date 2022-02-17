Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 февраля подписал постановление «Об ускорении подготовительных работ для успешного участия спортсменов Узбекистана в очередных летних и зимних Олимпийских и Паралимпийских играх», в котором утвердил размеры денежного вознаграждения обладателям медалей XXXIII летних Олимпийских игр и XVII Паралимпийских игр в Париже (Франция) в 2024 году.

Спортсмены, завоевавшие золотую медаль, получат вознаграждение в размере 200 тысяч долларов, серебряную медаль — 100 тысяч долларов и бронзовую медаль — 50 тысяч долларов за счёт Государственного бюджета.

Согласно документу, с 1 марта 2022 года по 1 сентября 2024 года членам сборных команд по олимпийским и паралимпийским видам спорта будут предоставлены скидки на транспортные (железнодорожные и авиационные) расходы на межобластных направлениях для обеспечения их участия в спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах.

Кроме того, исходя из результатов XXIV зимних Олимпийских игр и XIII Паралимпийских игр, проходящих в 2022 году в Пекине (Китай) ответственным госорганам поручено разработать и внести проекты постановлений президента Узбекистана, предусматривающие комплексное развитие в Узбекистане зимних видов спорта и комплексную подготовку спортсменов Узбекистана к XXV зимним Олимпийским играм и XIV Паралимпийским играм в 2026 году в городе Милане (Италия).