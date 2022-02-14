В начале февраля прошло первое заседание Общественного совета при Министерстве народного образования в обновлённом составе. «Газета.uz» попросила рассказать о том, что обсуждалось на встрече, как может быть использован опыт членов Общественного совета, и поделиться мнением о задачах, стоящих перед системой образования, Фирузу Вахабову, председателя Ассоциации неправительственных образовательных учреждений Узбекистана, и Руслана Свирского, международного эксперта по вопросам образования и развития EdTech-проектов.

Фируза Вахабова, председатель Ассоциации неправительственных образовательных учреждений Узбекистана

— Какие вопросы обсуждались на заседании совета?

— Общественный совет при МНО созвали в новом составе. Говоря о членах совета, могу сказать, что это люди, довольно известные в стране, бизнесмены, управленцы, имеющие за плечами жизненный опыт, хорошее образование, достигшие в различных сферах деятельности определённых результатов. Их связывает то, что кроме своей основной деятельности они осуществляют проекты социальной направленности, прямо или косвенно имеющие отношение и влияющие на систему образования в стране.

На первом заседании министр (Бахтиёр Саидов, был назначен на этот пост в ноябре — ред.) рассказал об итогах поездки по регионам Узбекистана, озвучил цифры расходов госбюджета на народное образование, высказал своё мнение об инфраструктуре наиболее уязвимых районов, особо отметил низкий уровень подготовленности кадров, обратил внимание на низкую родительскую осознанность в вопросах образования детей, попросил помочь преодолеть кризис.

Бахтиёр Саидов (слева) с членами Общественного совета. Фото: Пресс-служба МНО.

— Какие решения были высказаны для решения рассмотренных проблем?

— Сиюминутных решений высказано не было. Было предложено разработать стратегию МНО, исходя из Концепции развития народного образования до 2030 года, провести ревизию того, что было сделано предыдущей командой министерства, продолжить полезные инициативы и наметить программу реформ, но уже на основе трендов в образовании, требований рынка труда и востребованных в XXI веке компетенций.

Участники отмечали, что в настоящее время многие страны и системы переживают кризисы в образовании, и главная причина в том, что мир изменился, соответственно меняются цели образования.

Активное внедрение технологий, появление новых профессий, требования к человеческим ресурсам ставят задачу переосмысления функции образования, настраивания её под новые задачи, изменения содержания, ну и соответственно, всей инфраструктуры в целом.

Системные изменения неминуемы: их глубокое понимание, определение приоритетных направлений и поэтапное решение назревших проблем в сфере на уровне управления может помочь Узбекистану осуществить квантовый скачок в экономике благодаря именно качественному образованию.

— Были ли разногласия по обсуждаемым вопросам?

— Разногласий и жарких дебатов не было. Но каждый выступающий «вскрывал» болевые точки системы и их пагубное влияние на систему в целом, предлагал видение решения проблемы, исходя из своей компетентности.

Но многих интересовал вопрос статуса Общественного совета и формат его деятельности. Желанием и ожиданиями всех членов совета было эффективное и продуктивное использование времени и принятие конкретных решений для позитивных изменений.

Члены Общественного совета. Фото: Пресс-служба МНО.

— Какие вопросы не были затронуты, но, по вашему мнению, их стоило обсудить?

— Первые заседания носят больше организационный характер. Хотелось бы больше аналитики, статистики, данных и их визуализацию для чёткого понимания вопроса, где мы сейчас находимся, от чего двигаемся дальше и куда идём. Мониторинг и результаты социологических исследований, опросы общественного мнения, независимого аудита реализации поставленных задач на центральном и региональном уровнях могли бы дать объективную картину существующей системы. Не имея этого, сложно предлагать системные решения.

Члены совета предложили как можно быстрее начать процесс цифровизации и создать единую базу данных, необходимых для осуществления реформ. В ситуации большого количества участников — сторонников образования (ученики, их родители, педагоги, партнёры, управленческий сектор) и в соответствии с этим беспрецедентный рост информационного потока требует от МНО грамотного управления данными и быстрого реагирования на изменения. Много говорилось о том, что система должна быть гибкой и способной к адаптации. В частности, предлагались механизмы решения таких вопросов, как обеспечение школ специалистами в области IT, быстрое встраивание современных программ в образовательный процесс.

Система образования — очень сложный механизм, состоящий из таких компонентов, как инфраструктура, содержание, аттестация и оценивание и, главное — кадры. Много сделано в этом направлении Научно-исследовательским институтом повышения квалификации им. Авлони, но многое предстоит сделать.

— Какие неотложные задачи стоят в данное время перед системой народного образования? Как, по-вашему, их нужно решать?

— 1. Нужны комплексные программы развития образования в регионах с учётом демографических, климатических, социальных и других условий, с учётом специфики культурных, национальных, языковых различий, имеющихся ресурсов, инфраструктуры.

2. Нужна чёткая стратегия взаимодействия с целевыми аудиториями: учителями, родителями, с представителями органов государственной власти, общественностью, медиа-сообществом.

3. Стратегия управления образованием должна выйти на совершенно другой уровень: от директивно-авторитарной к конструктивно-демократической. К управлению должны привлекаться общественные и попечительские советы, система МНО должна быть открытой и прозрачной.

4. Образование должно рассматриваться как продукт, и в соответствии с этим должны быть разработаны чёткие метрики измерения его качества с привязкой к нему системы оплаты труда учителя.

5. Педагогические университеты и институты, находящиеся в системе Минвуза, должны перейти в МНО, быть главным поставщиком качественных выпускников, подготовленных по заказу системы народного образования с чёткими KPI.

6. Необходимо разработать новую систему мотивации и поощрения педагогического труда, оплаты за труд, исключающую возможность коррупции в этой деятельности.

Я считаю, что каждый причастный к образованию человек должен понять, для чего мы реформируем образование: для меняющегося мира с целью подготовки выпускников, конкурирующих за право быть востребованными, а значит, счастливыми, либо «мёртвую» систему как промежуточный обязательный этап в системе общего образования с конечной целью — получить аттестат.

Руслан Свирский, международный эксперт по вопросам образования и развития EdTech-проектов





Привлекать лидеров общественного мнения и экспертное сообщество для обсуждения вопросов образования — распространённая практика. Но важно разделять опыт постсоветского пространства и мировой опыт.

На постсоветском пространстве, к сожалению, зачастую общественный совет используется не для изучения мнения бизнеса, учёных об эффективности образования и не для генерирования идей. Общественный совет может использоваться совершенно в других целях. Например, как полигон для тестирования общественного мнения при принятии непопулярных решений или запуска финансово затратных программ. Всегда удобно отрапортовать наверх, что общественность осведомлена, общественность одобрила.

Состав нового Общественного совета при МНО Узбекистана вдохновляет. Собраны яркие и неординарные личности, которые многого добились в своих сферах. И если их опыт применить для выработки и внедрения стратегических решений в сфере образования, получится не только преодолеть надвигающийся коллапс, но и выйти на качественно новый уровень в ближайшие три-пять лет.

Для того, чтобы принимать взвешенные и эффективные решения, необходимо понимать текущее положение дел. Можно использовать интуицию. Но позволительно ли играть в лотерею в вопросах образования целой страны?

Аналитический отчёт необходим, чтобы понять, какие конкретно инициативы были качественно уже реализованы и обеспечить преемственность при смене руководителя и команды ведомства.

Во-вторых, трезво оценить мероприятия, которые не возымели эффекта и осознать причины низких результатов. Например, не хватило экспертизы, финансирования или времени.

В-третьих, принимать решения на основе данных и фактов, а не формальных отчётов, которые рождаются в недрах отделов. В таких отчетах всегда всё радужно. Не имея независимой аналитики и данных, наивно полагать, что члены совета на общественных началах будут тратить своё время на сбор информации. Соответственно рекомендаций от экспертов либо не будет вовсе, либо они будут носить формальный характер.

На вопрос об имеющихся проблемах отвечу так: давайте будем реалистами. Система образования — очень сложный механизм. Проблемы накапливались с 80-х годов прошлого века, и за год предоставить равный доступ к качественному образованию и в столице, и в отдалённом посёлке — сложно. Тем не менее, это возможно, следуя реалистичному плану и активно используя цифровые технологии, за несколько лет.

Первоочередной вопрос — это коммуникация с родителями, учителями, региональными чиновниками. У каждой целевой группы свои проблемы и требования к реформам в сфере образования. Зайдите в социальные сети, форумы, чаты. Налицо факт разочарования образованием и в то же время острого неприятия новых инициатив. Реформы в сфере образования должны консолидировать общество, а не разобщать.