В ближайшие пять лет в сферу водоснабжения планируется инвестировать 40 трлн сумов, довести обеспеченность питьевой водой до 90%, а охват канализацией — до 35%. В текущем году на эти цели будет выделено 2 трлн сумов из бюджета и привлечено 245 млн долларов.

Об этом говорилось на видеоселекторном совещании под председательством президента 8 февраля, сообщила пресс-служба главы государства.

На совещании были перечислены нерешённые проблемы этой сферы. Так, уровень снабжения питьевой водой в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Джизакской областях составляет менее 60%. В Гузарском, Дехканабадском, Касанском, Шерабадском, Ангорском, Галляаральском и Хатырчинском районах этот показатель ниже 30%. В 1545 махаллях отсутствует система централизованного водоснабжения.

Ответственным лицам было поручено изучить три способа организации водоснабжения. В махаллях с необходимой инфраструктурой может быть налажено централизованное водоснабжение, там, где имеются подземные запасы пресной воды, могут быть построены скважины, а в сёлах, где нет возможности соорудить колодцы и проложить сети, можно построить резервуары большой ёмкости, которые будут наполняться привозной водой.

К этим работам поручено привлечь частный сектор. На строительство объектов водного хозяйства, приобретение спецтехники и оборудования предпринимателям будут выделяться субсидии на покрытие расходов по кредитам в части, превышающей 14% ставки. Будут отменены таможенные пошлины на ввозимое оборудование и технику. Ставка налога на прибыль, имущество, земельного и социального налога для предприятий водоснабжения с участием частного сектора будет установлена в размере 1%. Размер платы за частные услуги водоснабжения в махаллях будут определяться по согласованию с местными кенгашами.

Исходя из этого, президент поставил задачу упростить порядок размещения социальных заказов, отбора частных партнёров и финансирования проектов.

Глава государства также поручил разработать отдельную программу по Кашкадарьинской области, где показатель питьевого водоснабжения - 42% - самый низкий по республике.

Определены источники финансирования и обеспечения питьевой водой 2000 детских садов, школ и медицинских учреждений в ближайшие два года.

Для активизации работы инжиниринговые компании в регионах будут переданы от «Узсувтаъминот» в ведение областных хокимиятов. Здесь же будут осуществляться разработка проектно-сметной документации, определение подрядчиков и открытие финансирования.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и акционерное общество «Узсувтаъминот» будут определять технические требования к проектам, проводить экспертизу и отвечать за эксплуатацию объектов.

На совещании также были затронуты вопросы охраны рек и подземных водных ресурсов.

Из 8000 действующих сегодня колодцев 1500 тысячи находятся в изношенном состоянии, в связи с чем ухудшилось водоснабжение 2 миллионов жителей в почти 800 махаллях.

Уровень подземных вод в этих населённых пунктах снизился до 30 м от поверхности вследствие бурения скважин на месторождениях в Зааминском, Нуратинском и Кушрабатском районах, бесконтрольной и беспорядочной добычи песка и гравия из рек Зеравшан и Чирчик. Поэтому впредь выявление и бурение скважин на воду будут осуществляться только Государственным комитетом по геологии.

Президент также указал, что необходимо расширить сети канализации в 28 крупных и средних городах, в том числе Бухаре, Джизаке, Гулистане, Ширине и Янгиере и возвести локальные очистные сооружения на массивах «Янги Узбекистон».