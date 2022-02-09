Уже 15 февраля доктор Шенол Аджар начнет прием пациентов и проведение бесплатных консультаций.

Шенол Аджар — опытный специалист в области ринохиругии и отоларингологии, что является немаловажным фактором для проведения успешной пластической операции.





Шенол Аджар является автором научных статей, опубликованных в международных журналах, а также членом общества лицевой пластической хирургии в Турции.

Одной из особенностей работы ринохирурга является проведение операций методом «пьезо».

Пьезо — это ультразвуковой аппарат, который специально предназначен для работы с костями, позволяющий скульптурировать костную ткань без повреждения мягких тканей, сосудов и нервов.

Запись на бесплатную консультацию со специалистом осуществляется по телефонам: 1223, (+998) 78−140−00−10.

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