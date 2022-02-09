Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсомо остановился на афганской проблематике, сообщила пресс-служба МИДа.

«Понятно, что сегодня в Афганистане сложилась абсолютно новая реальность. Имеются, конечно, разные подходы относительно признания или непризнания временного правительства этой страны. Мы считаем, что вопрос признания правительства — это путь с двусторонним движением. То есть, необходимо движение навстречу: временное правительство должно выполнить свои обещания (а их было много). Это практически те же самые условия, требования, которые предъявляет и международное сообщество», — сказал министр.

«С другой стороны, международное сообщество должно поощрять любые позитивные шаги и изменения, предпринимаемые в Афганистане. Необходимо работать с этим правительством, вести диалог, влиять, информировать о подходах и условиях со стороны международного сообщества. Таким путём сближать позиции, способствовать изменениям к лучшему», — подчеркнул глава МИДа.

Он добавил, что главной задачей остается избежать гуманитарной катастрофы в Афганистане. Ухудшение же ситуации, напротив, может привести к радикализации общества, противостоянию группировок, возможному усилению позиций экстремистских сил, сказал он.

«[Временное правительство Афганистана] делает очень много, чтобы очистить страну от террористов. Они также хотят интегрироваться в региональное и международное экономическое сообщество. Мы должны эти усилия поощрять, поддерживать, в то же время настаивать на своих условиях, требовать недопущения насилия, искоренения терроризма, обеспечение добрососедства, создания достойных условий жизни для народа Афганистана», — заявил Абдулазиз Камилов.

Министр напомнил, что по инициативе Узбекистана в Термезе уже сформирован многофункциональный международный транспортный хаб для организованной доставки гуманитарного груза в Афганистан с использованием инфраструктурных возможностей приграничного региона.

В завершение Абдулазиз Камилов отметил, что Латвия, имея достаточный опыт работы в Афганистане, выразила желание проводить регулярные консультации с Узбекистаном по афганскому вопросу с целью координации действий, поскольку обе страны имеют общие подходы по многим вопросам, связанным с Афганистаном.