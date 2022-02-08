В День безопасного интернета, который отмечается во всём мире 8 февраля, ЮНИСЕФ и Центр кибербезопасности Министерства внутренних дел начали сотрудничество с целью снижения вреда и защиты детей от онлайн-насилия, сообщили «Газете.uz» в офисе Детского фонда ООН в Узбекистане.

«Расширение доступа к интернету и сокращение информационного неравенства жизненно важны для обеспечения того, чтобы все дети и молодые люди учились и приобретали знания и навыки, необходимые для достижения успеха. К сожалению, при всех преимуществах интернет также связан с онлайн-злоупотреблениями, эксплуатацией и распространением ложной информации. Поэтому лучший способ борьбы с насилием как в интернете, так и в реальной жизни — это применение системного подхода в решении этих вопросов», — сказал Мунир Мамедзаде, глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане.

«Для решения проблемы насилия в отношении детей требуется улучшение родительских навыков, повышение осведомлённости самих детей, совершенствование социальных служб и кадров по защите детей, а также прочная законодательная и институциональная база, включая систему сбора данных и управления», — подчеркнул глава ЮНИСЕФ в Узбекистане.

«В современном мире глобализации мировоззрение молодёжи меняется с каждым днём. Одной из главных причин этого является активное использование ими современных информационных коммуникаций, умение быть в курсе мировых событий и новостей. В связи с этим в нашей стране, где большую часть населения составляют молодые люди, важно предотвращать и бороться с киберугрозами в их адрес», — сказал Бехзод Мамаджанов, начальник Центра кибербезопасности МВД.

В качестве будущих шагов в борьбе с насилием в отношении детей как в интернете, так и в реальной жизни, планируется улучшить межведомственное сотрудничество, обеспечить активное участие организаций гражданского общества, повышение осведомлённости, обучение родителей, а также специалистов первичного звена тому, как поддерживать детей и защищать их от онлайн-угроз.

ЮНИСЕФ и Центр кибербезопасности планируют создать Национальный центр безопасного интернета, сообщили «Газете.uz» в офисе фонда. Это онлайн-платформа, где будет публиковаться информация о том, как защититься от насилия в интернете. При платформе будет круглосуточно работать оператор, который сможет предоставить детям и родителям совет или поддержку. Кроме того, будет запущен Telegram-бот, через который можно будет отправить сообщение о рисках для детей в интернете.

Как отметили в ЮНИСЕФ, согласно данным на глобальном уровне, треть всех пользователей интернета составляют дети до 18 лет, и каждые полсекунды ребенок впервые входит в интернет. Однако его широкие возможности сопряжены с рисками и опасностями для детей, такими как киберзапугивание, киберпреследование и кибергруминг, то есть создание доверительных отношений с ребёнком или подростком с целью последующей сексуальной эксплуатации.