Центральный банк объявил конкурс на разработку символа сума «в целях повышения международного престижа национальной валюты Узбекистана на финансовых рынках и обеспечения её признания среди широкой общественности».

Конкурс открыт для всех граждан Узбекистана. Для этого необходимо до 31 марта 2022 года отправить заявку, изображение и концепцию своей идеи на адрес электронной почты tanlov@cbu.uz, на почтовый адрес, в территориальные управления или непосредственно в ЦБ. Победитель получит денежный приз — 15 млн сумов.

Для оценки конкурсных работ будет создано конкурсное жюри, в состав которого войдут представители Центробанка, специалисты Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода и Агентства по интеллектуальной собственности.

Конкурс будет проходить в два этапа — отборочный и заключительный. Работы, прошедшие в заключительный этап, будут оцениваться жюри, а лучшие работы для проекта «Символ сума» будут проверены на оригинальность Агентством по интеллектуальной собственности.

Критерии, по которым будут оцениваться работы: уникальность и оригинальность, универсальность, узнаваемость, символические и отличительные аспекты, наличие концепции, а также легкость графического восприятия символа в различных форматах.