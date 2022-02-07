В Кашкадарьинской области при получении 50 тысяч долларов задержан заместитель хокима Миришкорского района по поддержке махалли и семьи Умид Яхшиев. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Как он уточнил «Газете.uz», замхокима за эти деньги предположительно обещал через знакомых лиц помочь в выделении 1000 га земли для создания животноводческого кластера.

Уголовное дело в отношении Умида Яхшиева возбуждено по статье 168 (мошенничество) и статье 211 через 28 (соучастие в даче взятки) Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан.

Дело возбуждено по статье мошенничество, потому что выделение земель не входит в полномочия замхокима, уточнили в ведомстве.

Муротжон Азимов. Фото: Пресс-служба хокимията Кашкадарьи.

На заседании 7 февраля хоким Кашкадарьинской области Муротжон Азимов заявил, что в регионе началась «бескомпромиссная борьба с коррупцией».

«Хочу сегодня объявить, что в регионе началась бескомпромиссная борьба с коррупцией. Отныне все организации перестают скрывать, прикрываясь репутацией организации. Нужно думать о репутации и развитии нашего государства, а не о репутации организации или хокимията», — цитирует хокима пресс-секретарь областной администрации Ахрор Садиков.

По его словам, замхокима Миришкорского района был задержан при получении 50 тысяч из 80 тысяч долларов, хотя хокимият не занимается земельными вопросами.

«Я не оправдываю хокима района. Вы читали соцсети? Шерали Санаев (хоким Миришкорского района — ред.), пишет: „Рыба гниёт с головы“. К сожалению, в этих словах есть правда. Когда я посещал Миришкор, старейшины вышли ко мне и попросили провести воду в центр района. В хокимияте собрались люди, которые не занимаются этими вопросами, а думают только о себе и о том, чтобы скорее разбогатеть?» — спросил Муротжон Азимов.

Он обратился к Шерали Санаеву и заявил: «Вы опытный и честный человек. Возьмите под контроль своих сотрудников, будьте строги. Закон должен превалировать там, где вы руководите».

«Коррупция в нашем обществе во всех её проявлениях тормозит наше развитие», — заявил хоким области.

«Если мы не предотвратим эту напасть, мы не сможем создать настоящий деловой и инвестиционный климат, и вообще ни одна сфера общества не будет развиваться. Любой руководитель, не выполнивший поручения президента, будет освобожден от занимаемой должности», — подчеркнул он.

Муротжон Азимов заявил, что будут проверены все сотрудники в хокимиятах области, включая обычных работников.

«Я также знаю, что в некоторые районные администрации заходят люди, которые не работают там. Вам нравятся такие люди, а я таких вредителей ненавижу, именно они мешают развитию. Доступ к хокимиятам также будет под полным контролем», — заявил он.

Глава областной администрации сообщил, что начал увольнять хокимов нескольких районов за недостатки в работе или недобросовестное выполнение своих обязанностей. «Вы многое услышите, когда завершится правовое изучение», — отметил хоким.