Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов пообещал премировать журналистов, блогеров и гражданских активистов за подготовку и публикацию критических материалов. Заявление главы области опубликовал сайт Zarnews.uz.

«С 15 февраля блогеров, журналистов, представителей общественности — всех тех, кто принесет нам „негатив“, — мы будем вознаграждать. […] Я отдельно найду для них средства. Нам без разницы, если даже человек просто с улицы принес [негатив], если он сфотографировал и данный факт подтвердится при нашей проверке, то этому человеку мы дадим денег», — заявил Эркинжон Турдимов.

Хоким также уточнил, что за большой материал заплатят больше, за маленький — меньше. По словам Эркинжона Турдимова, это в первую очередь осуществляется во благо населения.

«Например, если выяснится, что мясник торгует мясом [не пройдя санитарный контроль], ответственный работник СЭС будет привлечен к ответственности, уволен, а самого мясника опозорю. Подам в суд, лишу его права торговать мясом на год. А если сотрудник [управления] ветеринарии или лаборатории поставит [на мясе] штамп [без проверки лаборатории], опозорю на весь мир», — заявил Эркинжон Турдимов.

Поощрять критиков хоким намерен еженедельно за счет госбюджета.

По словам главы области, государственные служащие, будь то председатель махалли, участковый или помощник хокима, ветеринар или сотрудник лаборатории, допускающие ошибки в своей работе и получающие заработную плату из бюджета, будут оштрафованы на сумму в размере от 30% до 40% с их заработной платы.

«Все эти штрафы пойдут в бюджет. Из этих сэкономленных денег [журналистам, блогерам и активистам] и выпишем премии», — заключил Эркинжон Турдимов.