На 23-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса одобрены поправки в законодательство Узбекистана в связи с усилением охраны объектов материального культурного наследия, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Изменения в законодательство предусматривают усиление ответственности за уничтожение, разрушение или порчу объектов материального культурного наследия, перевод в категорию тяжких преступлений деяний, представляющих собой причинение значительного ущерба объектам такой категории.

Кроме того, устанавливается ответственность за неисполнение в полной мере и в установленные сроки обязательных к исполнению предписаний и предписаний Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и спорта.

При обсуждении отмечалось, что Комитет Сената по вопросам молодежи, культуры и спорта выявил в Бухарской, Кашкадарьинской областях и Ташкенте случаи причинения материального ущерба объектам культурного наследия в особо крупном размере.

В частности, отмечается в сообщении, исчезли некоторые археологические объекты, взятые под государственную охрану.

В отдельных случаях работа, проводимая на объектах культурного наследия за счет средств государственного бюджета, выполняется с нарушением требований по реставрации, что наносит огромный ущерб историко-художественной ценности этих объектов.

Так, при изучении реставрационных работ, проведенных в историческом комплексе Ситораи Мохи-Хоса, было установлено, что из-за их неправильного проведения были утрачены художественные украшения комплекса, узоры и облицованные плитки. Исторической и художественной ценности памятника нанесен ущерб на общую сумму 28 млрд сумов.

«Этот случай свидетельствует о том, что для выявления и предупреждения данного вида правонарушений требуются специальные знания и опыт, а также современный подход. Следственные процессы должны проводиться квалифицированными следователями», — подчеркивалось на заседании.