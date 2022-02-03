Финляндия утвердила грант на реализацию проекта по укреплению потенциала Узбекистана в сфере метеорологии, сообщило агентство «Дунё».

По данным посольства Узбекистана в Риге, общая сумма гранта составляет 2 млн евро (2,24 млн долларов). Реализация проекта запланирована на 2022−2025 годы.

Проект направлен на «модернизацию потенциала Центра гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет), обучение персонала передовым навыкам, включая прогнозирование стихийных бедствий, увеличение доли информационных услуг в сфере, поощрение мер по адаптации к изменению климата».

Исполнителями проекта выбраны Финский метеорологический институт и Узгидромет. Грант разработан с учётом требований Организации экономического сотрудничества и развития.

По данным агентства, Финляндия ранее включила Узбекистан в список приоритетных партнёров в сфере политики поддержки развития региона в рамках новой стратегии по Центральной Азии до 2024 года. Финляндия намерена поддерживать проекты в трёх ключевых областях: верховенство закона, устойчивое экономическое развитие и улучшение управления природными ресурсами.

Общая сумма помощи, запланированная для Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, составляет около 25 млн евро (28 млн долларов).