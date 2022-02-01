Ravnaq-bank предоставил своим клиентам возможность бесконтактной оплаты товаров и услуг на местах с помощью мобильного телефона на базе ОС Android с поддержкой NFC. В партнерстве с технологической компанией Octo Developer Ravnaq-bank вслед за Visa, запущенной в январе 2021 года, внедрил в Узбекистане сервис по токенизации карт Mastercard. Таким образом Ravnaq-bank токенизировали обе платежные системы в своем приложении RBK-Mobile. Пользоваться бесконтактной оплатой можно в любой точке мира, где есть терминалы Visa и Mastercard, а в Узбекистане — через терминалы Humo и терминалы Uzcard с поддержкой NFC.

Как это работает

Специально для бесконтактных платежей Ravnaq-bank начал выпуск сумовых международных карт Mastercard. Чтобы стать ее обладателем, совсем необязательно приходить в банк — достаточно установить мобильное приложение RBK-Mobile и выпустить в мобильном приложении виртуальную карту. Также клиенты банка могут открыть бесплатную кобрендовую карту Mastercard — Aviasales в валюте, с доставкой по всему Узбекистану (по Ташкенту — бесплатно). С мобильного приложения можно токенизировать виртуальную карту Mastercard, единственное условие — телефон должен быть с NFC-модулем на базе Android версии 6.0 или выше.

«Популярность мобильных платежных сервисов в Узбекистане растет быстрыми темпами. Поэтому Ravnaq-bank представляет своим клиентам очередную современную и удобную технологию, которая значительно упростит процесс оплаты товаров и услуг с помощью смартфона. Смартфон превращается в универсальное бесконтактное безналичное средство платежей. Теперь появится возможность производить бесконтактные и безопасные платежи по всему миру в торговых и сервисных организациях, оснащенных POS-терминалами с опцией бесконтактной оплаты», — отметил заместитель председателя правления АО Ravnaq-bank Бахтинур Нурмухамедов.

Чтобы пройти идентификацию и стать клиентом банка удаленно, достаточно сделать в приложении банка фотографию паспорта или видеоселфи.





Преимущества токенизации

Плюсов у сервиса Ravnaq-bank много. Один из главных — для его использования не обязателен интернет. Это очень удобно, когда внезапно закончился мобильный трафик или подводит связь. Особенно это преимущество заметно за рубежом, когда обладатель карты Mastercard от Ravnaq-bank прилетает в другую страну и оказывается на какой-то период без сим-карты и без интернета. С помощью бесконтактной оплаты он без труда может купить SIM-карту прямо на выходе из аэропорта и всегда будет на связи.

Еще один плюс — при онлайн-оплате товаров и услуг картой Mastercard от Ravnaq-bank комиссия за платежи не взимается.

Но более важное преимущество — безопасность. У любой пластиковой карточки есть уникальные данные — 16-значный номер, дата истечения срока и, если это международная карта, CVV- или CVC-код. Эта информация конфиденциальная и открывает доступ к средствам на карте тем, кто ею владеет. Именно поэтому банки и платежные системы не устают предупреждать о случаях мошенничества и о том, как важно не оставлять свои данные в открытом доступе и несообщать их третьим лицам.





Когда клиент использует токенизированную Mastercard от Ravnaq-bank, система автоматически меняет конфиденциальные данные на их одноразовый эквивалент. Для каждой транзакции у клиента будет свой токен, поэтому даже если эта информация попадет в руки злоумышленнику, воспользоваться ей он не сможет — для следующей операции сервер выдаст уже другую комбинацию.

Инновационная технология, внедренная Ravnaq-bank, Mastercard и Octo Developers — важный шаг банка к развитию финансовых технологий в Узбекистане и другим международным платежным системам, в числе которых Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay. В ближайшие два года Ravnaq-bank продолжит развивать направление бесконтактной оплаты, чтобы возможности удобных и безопасных платежей стали доступны как можно большему числу узбекистанцев. Помимо технологического прорыва, это обеспечит стране внимание крупных международных корпораций и повысит инвестиционный потенциал.

Устройства даля платежей

Сейчас бесконтактные платежи поддерживаются смартфонами на базе Android, но в скором времени они станут доступны и для владельцев iOS. Также для карт Visa от Ravnaq-bank поддерживается сервис Garmin Pay, который дает возможность проводить бесконтактную оплату смарт-часами Garmin — полезный гаджет для тех, кто ведет активный образ жизни.





Также в Узбекистане появился картомат, в котором можно выпустить свою карту за две минуты 24/7. Чтобы узнать, как это сделать, нужно перейти по ссылке.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−202−33−33.

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