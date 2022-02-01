Учителя школ теперь могут принимать домашние задания учеников по согласованию с учениками и родителями с помощью системы Kundalik или любой другой социальной сети и мессенджеров.

Об этом заявила пресс-секретар Министерства народного образования Лайло Рустамова, отвечая на вопрос об использовании электронной платформы Kundalik в период дистанционного обучения.

Отметим, что в последние два недели многие ученики и их родители отмечали проблемы с загрузкой домашних заданий в систему Kundalik.

«40 минут я безуспешно пыталась загрузить домашние задания ребенка на данную платформу. В итоге ничего не получилось, крутится бесконечное колесико загрузки и выдается сообщение не закрывать браузер до ее окончания, но загрузки не происходит!» — описывает проблему участница Facebook-группы «Потребитель.Уз».

Лайло Рустамова отметила, что Министерство народного образования, учитывая множество обращений родителей и педагогов, сняло ряд ограничений и требований, связанных с электронной платформой Kundalik в период дистанционного обучения.

После сдачи учениками домашних заданий учителям дается пять дней для их оценки и выставления оценок в системе Kundalik или в бумажных классных журналах в школах, где Kundalik еще не реализован.