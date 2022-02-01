Во вторник, 1 февраля, в 6:23 утра произошло возгорание в торговом комплексе «Кува» в Кувинском районе Ферганской области, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям. Огонь охватил 25 магазинов одежды.

На месте происшествия работали 11 пожарно-спасательных расчетов, прибыли также руководители районного и областного управлений по чрезвычайным ситуациям.

В 7:10 пожар был локализован, в 7:37 — потушен.

Жертв и пострадавших нет, говорится в сообщении. Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.