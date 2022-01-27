Шавкат Мирзиёев 26 января провёл расширенное совещание по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы, сообщила пресс-служба президента. Стратегия была анонсирована в ходе предвыборной кампании Шавката Мирзиёева и является продолжением Стратегии действий по развитию Узбекистана в 2017—2021 годах.

«В жизни нашей страны начинается крайне важный этап. Это этап нового развития и национального прогресса. Сегодня наш 35-миллионный многонациональный народ живёт с великой целью достижения уровня жизни, соответствующего развитым государствам, построения справедливого, свободного и процветающего общества», — отметил президент (цитата по его пресс-секретарю Шерзоду Асадову).

Шавкат Мирзиёев напомнил, что в ходе предвыборной кампании выдвинул идеи «Во имя чести и достоинства человека» и «Государство для людей». Они легли в основу новой стратегии.

Фото: Пресс-служба президента.

«Понятие чести и достоинства человека не являются для нас каким-то абстрактным, высокопарным понятием, — завил президент. — Когда мы говорим об этом, мы имеем в виду, прежде всего, обеспечение мирной и безопасной жизни каждого гражданина, его основных прав и свобод».

«Под человеческим достоинством мы понимаем создание достойных условий жизни и современной инфраструктуры для каждого гражданина, доступа к квалифицированному медицинскому обслуживанию, качественному образованию, социальной защите, здоровой экологической среде», — подчеркнул он.

«Для достижения этой цели мы поставили перед собой задачу эффективно использовать возможности института махалли — уникальной для мира демократической структуры, дальнейшего расширения его полномочий, чтобы в конечном итоге превратить махаллю в решающее звено нашего общества. Если в махалле царит мир, будет мирно и в стране. Если махалля будет благоустроенной, то благоустроенной будет вся страна», — сказал Шавкат Мирзиёев.

По результатам общественного обсуждения проекта стратегии по семи её направлениям определены «100 целей во имя чести и достоинства человека», сообщил президент.

Направления Стратегии развития Нового Узбекистана:

I. Построение народного государства путём обеспечения интересов человека и дальнейшего развития свободного гражданского общества;

II. Превращение принципов справедливости и верховенства закона в основное и необходимое условие развития страны;

III. Развитие национальной экономики, обеспечение высоких темпов её роста;

IV. Реализация справедливой социальной политики, развитие человеческого капитала.

V. Обеспечение духовного развития, выведение данной сферы на новый этап;

VI. Подход к общечеловеческим проблемам исходя из национальных интересов;

VII. Усиление безопасности и обороноспособности страны, ведение открытой, прагматичной и активной внешней политики.

Для реализации стратегии на 2022 год запланировано почти 400 мероприятий, стоимость которых оценивается в 55 трлн сумов и 11,7 млрд долларов.

«Все наши усилия и выделяемые средства должны дойти до каждой махалли и домохозяйства и служить повышению благосостояния каждой семьи… Отныне наша деятельность будет построена совершенно по-новому, то есть на основе принципа «человек — общество — государство», — заявил президент, говоря о первом направлении стратегии.

По его словам, махалля должна превратиться «в опорное звено общественного управления и контроля». Должна быть усовершенствована система диалога с народом. Программы «Обод кишлок», «Обод махалла» и другие территориальные программы должны разрабатываться с учётом общественного мнения.

Государственные органы будут переведены на систему работы «махаллабай». Долю электронных государственных услуг намечено повысить с нынешних 54% до 90%. Общественное мнение будет изучаться на «системной и научно обоснованной основе». Для этого планируется усовершенствовать работу Центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» и создать отдельный Институт социологии.

Фото: Пресс-служба президента.

Говоря о других направлениях стратегии, Шавкат Мирзиёев отметил, что одной из основных задач является вхождение Узбекистана в число стран с высоким «индексом верховенства права».

Будет создана новая система гарантированного обеспечения прав граждан и предпринимателей за счёт надежной защиты собственности и расширения полномочий административных судов, отметил он.

Определена цель увеличения валового внутреннего продукта до 100 млрд долларов в течение следующих пяти лет. Планируется увеличить промышленное производство в 1,4 раза и сократить бедность не менее чем в 2 раза. Инфляцию в этом году планируется удержать в пределах 9%.

Будет принята концепция безопасности Нового Узбекистана. Намечено усовершенствовать систему управления чрезвычайными ситуациями.

«Люди должны почувствовать все изменения, практическое выполнение программ в своей повседневной жизни. Это главная цель», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Все реформы, все действия мы будем проводить вместе с обществом. Все мы должны сплотиться и приложить все силы для служения нашему народу», — отметил президент.