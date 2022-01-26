В Узбекистане с 26 января введены краткосрочные ограничения на работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Об этом на брифинге в среду сообщила пресс-секретарь Министерства энергетики Эльмира Бекмуродова.

По её словам, для бесперебойного обеспечения населения электроэнергией вырабатываемый газ в полном объёме направляется на тепловые электростанции, а также социальные объекты и населению.

В Минэнерго «Газете.uz» уточнили, что сейчас ведётся работа по стабилизации работы ТЭС, после чего газовые заправки вернутся к обычному режиму работы. «Основная задача — прежде всего, бесперебойное снабжение населения энергоресурсами», — заявили в министерстве.

По состоянию на 9:30 энергоснабжение в Узбекистане восстановлено на 70%. В первую очередь электроэнергией были обеспечены население и социальные объекты, отметила пресс-секретарь Минэнерго.

Как мы уже писали, в связи с отключением электроэнергии 25 января была остановлена работа 64 месторождений Газлийского, Шуртанского и Мубарекского нефтегазодобывающих управлений «Узбекнефтегаза». Из-за снижения добычи газа и нехватки топлива на теплоэлектростанциях в некоторые регионы энергия подаётся попеременно. В столице и ряде областей упало давление газа.

Видео