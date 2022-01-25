Водоснабжение в Ташкенте должно возобновиться в ближайшие часы, сообщило Министерство жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана .

Министр ЖКО Шерзод Хидоятов посетил водное сооружение «Кодирия», которое считается основным сооружением по подаче питьевой воды населению столицы, говорится в сообщении.

Водоснабжение было остановлено в связи с остановкой насосных агрегатов из-за масштабного отключения электроэнергии в стране.

К настоящему времени подача электричества возобновлена, принимаются меры по оперативному восстановлению гидравлического режима подачи питьевой воды, отмечается в сообщении.

По данным МинЖКО, на 17:30 в Ташкенте восстановлена деятельность 12 локальных котельных. Всего в городе 202 локальные и 12 центральных котельных.

В целом по стране в системе министерства насчитывается 500 котельных, на 16:30 из них заработали 44.