Водоснабжение в Ташкенте должно возобновиться в ближайшие часы, сообщило Министерство жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана .
Министр ЖКО Шерзод Хидоятов посетил водное сооружение «Кодирия», которое считается основным сооружением по подаче питьевой воды населению столицы, говорится в сообщении.
Водоснабжение было остановлено в связи с остановкой насосных агрегатов из-за масштабного отключения электроэнергии в стране.
К настоящему времени подача электричества возобновлена, принимаются меры по оперативному восстановлению гидравлического режима подачи питьевой воды, отмечается в сообщении.
По данным МинЖКО, на 17:30 в Ташкенте восстановлена деятельность 12 локальных котельных. Всего в городе 202 локальные и 12 центральных котельных.
В целом по стране в системе министерства насчитывается 500 котельных, на 16:30 из них заработали 44.