В связи с отключением электроэнергии в Ташкенте и других городах Узбекистана временно приостановлена работа аэропортов, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

В частности, в ташкентском аэропорту не все пассажиры рейса HY-721 по маршруту Ташкент — Нур-Султан успели пройти регистрацию, а также таможенный и паспортный контроль и досмотр безопасности. Порядка 60 пассажиров находятся в стерильной зоне, около 30 человек — в зоне регистрации.

В связи с отключением электроэнергии пассажиры не могут пройти досмотр. Дальнейшие меры будет принимать авиакомпания Uzbekistan Airways.

Рейс HY-762 Алматы — Ташкент ушёл на запасной аэродром в Навои. Также экипаж рейса KC-127 авиакомпании Air Astana по маршруту Алматы — Ташкент принял решение вернуться в аэропорт отправления.

Также проблемы с электричеством наблюдаются в аэропортах Намангана, Андижана, Ферганы, Термеза, Карши, Ургенча, Бухары, Нукуса и Самарканда. На данный момент электричество есть только в аэропорту Навои.

После завершения ремонта электросетей аэропорты возобновят работу.