В Узбекистане начато поэтапное восстановление электроэнергии, масштабное отключение которой произошло в 11:00. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

«Чарвакская, Ходжикентская и Таваксайская гидроэлектростанции в Ташкентской области, Навоийская теплоэлектростанция в Навоийской области, Тахиаташская ТЭС в Республике Каракалпакстан и Ферганская ТЭЦ в Ферганской области начали подачу энергии в энергетическую систему», — говорится в сообщении.

В отдельных регионах страны подача электричества восстановлена, отмечается в сообщении.