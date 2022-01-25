По состоянию на 21:50 вторника электроснабжение в Узбекистане восстановлено на 45%, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

«В настоящее время энергоблоки действующих тепловых электростанций продолжают вводиться поэтапно», — говорится в сообщении.

В Ташкенте на 21:30 электроснабжение было восстановлено на 60%, сообщила пресс-служба хокимията города.

В Мирзо-Улугбекском районе электроэнергией обеспечено 100% потребителей, Бектемирском районе — 80%, Мирабадском и Янгихаётском районах — 60%, Алмазарском — 55%, Яшнабадском — 50%, Яккасарайском, Шайхантахурском и Сергелийском — 20%, Учтепинском и Чиланзарском — 10%.

На крупных котельных — ТЦ-1, «Саноатэнерго», ТЦ-4 — и 43 локальных котельных запущено циркуляционное движение горячей воды. Скоро отопление должно поступить в дома в зонах действия этих котельных.