Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев держит на контроле ситуацию с массовым отключением электричества в стране. Об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

«Предварительные данные указывают, что это произошло вследствие сбоев в общей энергетической системе нашего региона», — отметил он.

«Ситуация находится на личном контроле президента. Практически каждую минуту главе государства докладывают о проводимой работе по стабилизации энергосистемы Узбекистана и восстановлению нормального функционирования сетей электроснабжения и других», — отметил пресс-секретарь.

«Поэтому призываем всех сохранять спокойствие и не поддаваться тревоге. Поводов для паники нет», — заявил Шерзод Асадов.

Как мы сообщали ранее, по поручению президента Узбекистана создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром для выявления и устранения причин масштабного отключения электроэнергии.