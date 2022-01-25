По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева создана правительственная комиссия под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова для выявления и устранения причин масштабного отключения электроэнергии в стране, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Комиссии поручено, в первую очередь, восстановить процесс генерации и электроснабжение потребителей путём подачи напряжения в электрические сети высокого и низкого напряжения.

Перед представителями энергетической отрасли поставлен ряд задач по недопущению повторений неполадок, выявлению причин, разработке мероприятий по обеспечению стабильности электроснабжения и их немедленной реализации.

«Узбекская энергосистема, являясь частью единой региональной энергосистемы, имеет систему защиты от аварий на Ташкентской и Сырдарьинской теплоэлектростанциях (ТЭС), которая, в случае возникновения угрозы, автоматически отключает обе станции. Их отключение, в свою очередь, негативно отразилось на работе Талимарджанской и Туракурганской ТЭС», — говорится в сообщении.

Отключения электроэнергии затронули Ташкент и Ташкентскую область, Ферганскую долину, Сырдарьинскую, Джизакскую, Самаркандскую, Бухарскую и Кашкадарьинскую области.

«Необходимо отметить, что энергосистема Узбекистана работает параллельно с энергосистемой Средней Азии. Неисправности, наблюдаемые в той или иной области системы, могут спасти другие области от аварии или, наоборот, негативно повлиять на ее устойчивую работу. Система аварийной релейной защиты и автоматики — это техническое и инженерное условие, реализуемое для обеспечения устойчивости энергосистемы, предотвращающее различные неисправности и возгорания в системе», — отмечается в сообщении.

Подача электроэнергии в регионы страны постепенно восстанавливается. Энергоснабжение начало осуществляться через Чарвакскую, Ходжикентскую и Таваксайскую ГЭС в Ташкентской области, Навоийскую ТЭС в Навоийской области, Тахиаташскую ТЭС в Каракалпакстане и Ферганскую ТЭЦ в Ферганской области.