Только с 20 января по 20 февраля 2022 года можно оформить свой первый кредит от TBC Bank без процентов.
При подаче заявки в приложении TBC.UZ нужно выбрать следующие параметры:
- сумма кредита — до 3 млн сумов (включительно);
- срок кредита — три месяца.
Чтобы получить ТВС кредит, необходим официальный доход и хорошая кредитная история.
Скачав мобильное приложение TBC.UZ, можно получить выгодный кредит от TBC Bank.
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Сайт: tbcbank.uz
Телефон службы поддержки 24/7: (+998) 78−777−27−27.
Приложение TBC.UZ можно скачать по ссылкам для Android и iOS.
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