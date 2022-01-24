С января 2022 году клиенты Humans могут пользоваться мобильной связью и интернетом в ташкентском метрополитене. Связь работает на всех станциях, скорости интернета достаточно, чтобы не только общаться в мессенджерах, но и совершать видеозвонки, смотреть ролики на YouTube, слушать любимую музыку, оплачивать ЖКХ и осуществлять денежные переводы в приложении humans.uz.

Кроме того, теперь пользователи Humans могут оплачивать проезд бесконтактным способом — с помощью NFC-технологий, которые только недавно стали использоваться в Узбекистане. Для поездки в метро не нужно покупать проездной билет — достаточно приложить банковскую карту Humans Visa к считывателю турникета, и с карты автоматически спишется сумма, равная стоимости проезда.

«Для любого из нас важно всегда быть на связи с родными и близкими, поэтому мы рады, что наши пользователи теперь остаются в зоне доступа даже в метро. Человек не пропадает в дороге, до него можно дозвониться, а интернет помогает скрасить время в пути. Удобной стала и оплата проезда: не нужно проверять, сколько денег осталось на проездном, и пополнять его — все делается с помощью карты Humans Visa. А бесконтактный метод помогает защитить себя в это непростое время и сделать поездки удобнее и безопаснее», — сказал Владимир Добрынин, CEO и основатель Humans.

Скачать приложение можно в App Store и Google Play.

Единый call-центр: 1234.

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