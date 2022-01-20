С 20 января сервис Yandex Go заработал в Самарканде, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе российской компании.

Стоимость поездок начинается от 2500 сумов. Например, добраться от ТРЦ Makon Mall до мавзолея Гур-Эмир обойдется примерно в 3400 сумов, от площади Регистан до парка отдыха имени Алишера Навои — около 3300 сумов.

«Теперь жителям и гостям Самарканда больше не нужно ловить машину на улице или тратить время на звонки. При этом вся необходимая информация сразу видна на экране телефона, например, модель и номер автомобиля, когда пора выходить. Данные о поездке сохраняются в приложении, там же доступна служба поддержки, которая работает без выходных и праздников», — сказал исполнительный директор Yandex Go по развитию рынков Центральной Азии Тамирлан Шапиев.

В Самарканде точная цена поездки известна пользователям сразу в момент заказа машины — достаточно ввести адрес точки назначения в приложении. Даже если водителю придется отклониться от маршрута из-за ремонта дороги, цена не изменится.

Оплатить поездку пока можно только наличными, добавили в компании.

Напомним, Yandex Go запустился в Узбекистане в апреле 2018 года. Помимо Самарканда, сервис также работает в пяти городах: Ташкенте, Фергане, Маргилане, Намангане и Андижане. У Yandex Go нет собственных водителей и машин. Сервис сотрудничает с местными перевозчиками. Бесплатное приложение доступно для iOS и Android на узбекском, русском и других языках.