Министерство здравоохранения Узбекистана опубликовало адреса 12 специальных COVID-поликлиник, открытых во всех районах Ташкента для оказания помощи пациентам с лёгкими симптомами коронавируса.
Поликлиники открыты на базе диспансеров и семейных поликлиник и работают круглосуточно. Посетители могут получить здесь консультацию и — по назначению врача — медикаменты (COVID-box). Если состояние пациента требует госпитализации, то он будет направлен в специализированное учреждение.
В Минздраве напомнили, что при 12 многопрофильных и 66 семейных поликлиниках созданы мобильные бригады для вакцинации населения против коронавируса.
Адреса COVID-поликлиник
Центральная многопрофильная поликлиника Бектемирского района
Бектемирский район, массив Водник, 75
Фтизиатрический диспансер №5
Мирабадский раойн, ул. 8 марта, 58
Филиал «Бирлик» 23-й семейной поликлиники
Учтепинский район, ул. Чакмоний, 14-а
Фтизиатрический диспансер №1
Мирзо-Улугбекский район, массив А. Югнаки, 15-а
58-я семейная поликлиника
Яккасарайский район, ул. А.Каххара, 44
11-я семейная поликлиника
Сергелийский район, ул. Чоштепа, 147
Фтизиатрический диспансер №3
Алмазарский район, ул. Уста Ширин, 1-й проезд, 3
Ташкентский городской центр фтизиатрии и пульмонологии
Чиланзарский район, ул. Лутфи 7, д. 33, кв. 1
Фтизиатрический диспансер №4
Юнусабадский район, 3-й проезд Ниёзбек йули, 6
42-я семейная поликлиника
Шайхантахурский район, ул. Тахтапул, 14-а
Фтизиатрический диспансер №2
Яшнабадский район, ул. Мургаб, 93
Ташкентский городской кожно-венерологический диспансер
Янгихаётский район, Спутник 7, 23