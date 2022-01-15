Министерство здравоохранения Узбекистана опубликовало адреса 12 специальных COVID-поликлиник, открытых во всех районах Ташкента для оказания помощи пациентам с лёгкими симптомами коронавируса.

Поликлиники открыты на базе диспансеров и семейных поликлиник и работают круглосуточно. Посетители могут получить здесь консультацию и — по назначению врача — медикаменты (COVID-box). Если состояние пациента требует госпитализации, то он будет направлен в специализированное учреждение.

В Минздраве напомнили, что при 12 многопрофильных и 66 семейных поликлиниках созданы мобильные бригады для вакцинации населения против коронавируса.

Адреса COVID-поликлиник

Центральная многопрофильная поликлиника Бектемирского района

Бектемирский район, массив Водник, 75

Фтизиатрический диспансер №5

Мирабадский раойн, ул. 8 марта, 58

Филиал «Бирлик» 23-й семейной поликлиники

Учтепинский район, ул. Чакмоний, 14-а

Фтизиатрический диспансер №1

Мирзо-Улугбекский район, массив А. Югнаки, 15-а

58-я семейная поликлиника

Яккасарайский район, ул. А.Каххара, 44

11-я семейная поликлиника

Сергелийский район, ул. Чоштепа, 147

Фтизиатрический диспансер №3

Алмазарский район, ул. Уста Ширин, 1-й проезд, 3

Ташкентский городской центр фтизиатрии и пульмонологии

Чиланзарский район, ул. Лутфи 7, д. 33, кв. 1

Фтизиатрический диспансер №4

Юнусабадский район, 3-й проезд Ниёзбек йули, 6

42-я семейная поликлиника

Шайхантахурский район, ул. Тахтапул, 14-а

Фтизиатрический диспансер №2

Яшнабадский район, ул. Мургаб, 93

Ташкентский городской кожно-венерологический диспансер

Янгихаётский район, Спутник 7, 23