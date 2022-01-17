Сегодня и завтра по территории Узбекистана сохранится неустойчивая погода, что связано с продолжением выноса теплых и очень влажных воздушных масс с районов Ирана, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Местами по Узбекистану пройдут дожди, местами возможны сильные, по северу — с переходом в снег.

Температура воздуха будет в пределах ночью +3…+8 градусов, днем +5…+10, местами при прояснении — до +12, по северу ночью −3…−8 градусов, днем −3…+2.

К утру 19 января интенсивность дождей начнет ослабевать, но в дневные часы с прохождением холодного фронта вторжения в некоторых районах возможен переход дождя в снег.

По Каракалпакстану, Хорезмской области ночью и утром будет наблюдаться местами небольшой снег. Температура воздуха по республике понизится ночью до −3…+2, днем — до +5…+8 градусов.

В четверг по Узбекистану ожидается сухая и малооблачная погода с температурой воздуха ночью −3…+2, днем — +7…+10 градусов.

В пятницу на территорию Узбекистана осуществится вторжение слабовлажной и относительно холодной воздушной массы с Каспийского моря.

По республике местами возможен небольшой дождь, по северу небольшие осадки — дождь и снег. По областям Ферганской долины без осадков. Температура ночью 0…+5 градусов, местами до -2, днем — +5…+10.

Местами по республике возможен туман, 18−19 января местами по республике ожидается усиление ветра до 17−22 м/с.

В горных районах Узбекистана 18−19 января ожидаются дождь и снег, временами сильные, лавиноопасно.