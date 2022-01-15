Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в субботу провёл видеоселекторное совещание по организации новой системы работы «махаллабай» и обеспечению занятости населения в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Мы объявили 2022 год Годом обеспечения интересов человека и развития махалли. Поэтому в этом году должны произойти коренные изменения во всех махаллях», — заявил президент.

С начала года к работе приступили 9309 помощников хокимов в махаллях, задачами которых являются сокращение бедности и развитие предпринимательства. Начало деятельность ответственное за эту систему Агентство по работе махаллабай и развитию предпринимательства.

Количество помощников хокимов в разрезе регионов. Основано на данных местных органов власти. Создано с помощью Datawrapper.

Президент отметил, что помощники хокимов должны провести в своих махаллях изучения в рамках «железной», «женской» и «молодёжной» тетрадей и актуализировать данные социального реестра.

Затем начнётся работа по обучению семей, желающих заняться собственным делом, выделению им льготных кредитов, субсидий или земельных участков для дехканских хозяйств.

«На обучение и предпринимательскую деятельность населения выделяются значительные кредиты и субсидии. Однако следует признать, что многим жителям на местах о них неизвестно, — сказал Шавкат Мирзиёев. — Поэтому помощники хокимов должны каждый день работать с населением, доводить до граждан существующие условия, выводить из бедности, обучая предпринимательству и сельскому хозяйству».

На эти цели в текущем году будет выделено 10 трлн сумов льготных кредитов и 2,5 трлн сумов субсидий (в среднем по 1,3 млрд сумов на каждую махаллю).

Планируется выделить семьям 80 тысяч гектаров посевных земель. За счёт этого намечено обеспечить постоянным источником дохода 500 тысяч человек.

Фото: Пресс-служба президента.

«Помощники хокима являются представителями президента в махалле. Их главная задача — развивать предпринимательство, создавать рабочие места, сокращать бедность и увеличивать доходы семей в своей махалле», — отметил президент.

«Для этого необходимо, чтобы помощники хокима были свободны от всякой бюрократии, ни один хоким или руководитель не должен вызывать их на собрания, загружать различными отчетами. Нужно лишь создать им условия», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент также поставил задачу изучить на основе обращений населения ситуацию в махаллях и заняться улучшением инфраструктуры в них, ремонтом и строительством сетей питьевого водоснабжения, детских садов, школ, медучреждений, центров культуры.