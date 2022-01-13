До пандемии продажи автомобилей росли, а в некоторых сегментах даже устанавливались рекорды. Но с началом пандемии автомобильный мир претерпел ряд ударов и сюрпризов.

Автомобильная промышленность, возможно, является одним из взаимосвязанных направлений в мире с широким спектром участвующих в ее цепочке производства отраслей, поставщиков и даже разработчиков программного обеспечения. Это делает отрасль чувствительной к любым изменениям, что стало очевидно после пандемии. Нехватка микрочипов сильно повлияла на рынок автомобилей во всем миру.

UzAuto, являясь одним из крупных потребителей высокоинтеллектуальных технологий и логистических услуг в Узбекистане, болезненно переживает последствия пандемии. Среднегодовая потребность компании в международных перевозках составляет более 20 тысяч контейнеров. 90% грузов идут из Китая и Южной Кореи, что делает важными в логистической цепочке Транссибирский транспортный коридор через российские порты на Дальнем Востоке и Казахстан. На данный момент это направление перегружено. Сроки поставки увеличились в 3 раза, а стоимость логистических услуг увеличилась до 3,5 раза. Эти факторы являются одной из важных причин, негативно сказывающихся на объеме производства автомобилей, и с этой проблемой столкнулись многие производители.

Если в 2019 году срок ожидания контейнерной поставки автомобильных комплектующих колебался в диапазоне 30−40 дней, то на сегодняшний день перегруженность морских портов в Южной Корее, Китае и России довела этот срок до шести месяцев, при этом с полным отсутствием предсказуемости и каких-либо элементов прогнозирования. Иными словами, те же дефицитные полупроводники стали еще и запаздывать на неопределенное время.

Более того, неизменность стоимости автомобилей UzAuto Motors в национальной валюте в течение долгого времени сделало их выгодной инвестицией. Непредсказуемость автомобильного рынка усугубила ажиотаж среди покупателей и значительный рост спроса, что привело к большим очередям за автомобилями. Если ранее тот же производственный объем давал возможность удовлетворить спрос на рынке, то в нынешних условиях его оказалось недостаточно.

Несмотря на все трудности, связанные с логистикой и дефицитом полупроводников, производство UzAuto Motors в 2021 году составило 235,6 тысячи автомобилей — всего на 16% меньше, чем в 2020 году. Выйти на привычный допандемийный темп производства удалось в последние три месяца — последние 90 дней 2021 года конвейеры на заводах UzAuto Motors практически не останавливались на выходные. За 81 рабочий день средний ежедневный показатель производства составил 1000 автомобилей в день, что помогло произвести за этот период 82 000 автомобилей.





Производственные показатели UzAuto Motors в цифрах:

за первые восемь месяцев 2021 года было произведено 84 062 автомобиля, что составляет 52% от годового объема. Производственные показатели за последние четыре месяца 2021 года составили 79 463 единицы, что составляет 48% от годового объема 2021 года;

производство автомобиля Cobalt увеличилось в среднем с 342 до 420 единиц в день (+23%);

за все время деятельности сварочного цеха зафиксирован рекорд — 457 единиц кузовов в день;

производство Lacetti увеличилось в среднем с 262 до 360 единиц в день (+30%).

Рекорды 2021 года:

За все время сварочного цеха зафиксирован рекорд — 380 единиц в день. 25 декабря 2021 года на заводе в Асаке был зафиксирован рекорд — производство 1 087 автомобилей в день. 6 декабря Хорезмский завод зафиксировал рекорд — 502 автомобиля в день. Несмотря на новогодние праздники в начале 2022 года за один день получилось побить рекорд в выдаче автомобилей на руки клиентам в количестве 2 271 единиц.

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