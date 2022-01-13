Кабинет министров Узбекистана постановлением от 11 января (ПКМ-17) утвердил Положение о порядке приёма выпускников, успешно окончивших техникумы, на обучение в бакалавриате высших образовательных учреждений. Об этом сообщил Telegram-канал Министерства юстиции «Правовая информация».

К категории успешно окончивших техникум относятся выпускники с оценками усвоения «5» (отлично) и «4» (хорошо) по итогам учебных семестров за весь период обучения, но не менее 50% — на «5» (для медицинских вузов — не менее 85%).

Пройдя индивидуальное собеседование, выпускники техникумов могут поступить сразу на второй курс вуза без вступительных экзаменов на соответствующие их специальности направления бакалавриата.

Обучение будет осуществляться на платно-контрактной основе. Размер оплаты будет определён исходя из суммы расходов, связанных с обучением одного студента.

Новый порядок будет действовать с 2021/2022 учебного года. Молодые люди могут воспользоваться таким правом в течение двух лет с момента окончания техникума.

Ежегодно с 5 по 25 июля будет проводиться онлайн-регистрацию на сайте Министерства высшего и среднего специального образования. Документы будут рассматриваться до 5 августа.

Процесс собеседования будет проходить с видеонаблюдением (запись должна храниться в вузе минимум три года).

Собеседование будет проводиться с 10 по 25 августа в сроки, установленные вузом. Даты публикуются на сайте вуза не позднее, чем за неделю до начала собеседования.

Представители общественности могут быть привлечены к процессу собеседования в качестве независимых наблюдателей.

Выпускники, не явившиеся на собеседование в установленные сроки, не имеют права на повторное собеседование в этот же учебный год.

Прошедшим собеседование считается абитуриент, набравший 67 баллов и выше.

Рекомендованные к зачислению принимаются на учёбу в течение 10 дней после оплаты контракта.

Положение не распространяется на высшие военные, высшие военизированные образовательные учреждения, Ташкентский государственный юридический университет, иностранные и негосударственные вузы в Узбекистане и их филиалы.

Возможность выпускникам техникумов продолжить обучение в профильных вузах со второго курса была предусмотрена указом президента по совершенствованию системы профессионального образования от сентября 2019 года.