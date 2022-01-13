Новогодние праздники отгремели, но выгодные предложения от First Development Group не прекращаются. И сегодня девелопер предлагает воспользоваться беспроцентной рассрочкой на 30 месяцев при покупке апартаментов в премиальной башне ЖК Manhattan — Flatiron.

ЖК Manhattan — это шикарный жилой комплекс, расположенный на элитном Дархане. Уголок Нью-Йорка в Ташкенте погружает в особую атмосферу, где ценится одновременно роскошь и комфорт вместе с природой и уединением.

В конце 2021 года стартовали продажи апартаментов элитной башни Flatiron. Это красивое строение переменной этажности спроектировано в форме треугольника, что сразу напоминает о небоскребе Flatiron Building (здание-утюг) — одном из символов «Большого яблока».





Одними видами и архитектурой отсылки к Нью-Йорку не ограничиваются. Качество строительства и использованных материалов, соблюдение стандартов и технологий, организация пространств сопоставимы с зарубежным уровнем. Учитывая предлагаемую разнообразную площадь квартир и продуманное пространство, где буквально каждый сантиметр функционален — жить здесь может не только большая семья. Сегодня есть возможность выгодно приобрести апартаменты мечты в рассрочку без процентов на срок до 30 месяцев.

Жизнь во Flatiron — это синоним роскоши и удобства, потому что эта башня — элитная часть ЖК Manhattan.





Квартиры в ЖК Manhattan сдаются в формате предчистовой отделки, чтобы каждый житель мог оформить дом, учитывая свою индивидуальность и креативность. Башня Flatiron предлагает эксклюзивные планировки и любой из 16 этажей на выбор. Из окон будет открываться потрясающий вид на центр Ташкента. Стоит использовать эту возможность, так как выгоднее предложения на рассрочку уже не будет.

Узнать подробности, получить скидку и оформить покупку можно в офисе продаж ЖК Manhattan, а также в центральном офисе девелопера.

Адрес офиса продаж ЖК Manhattan: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Махатмы Ганди, 41.

Адрес центрального офиса продаж FDG: Яшнабадский р-н, ул. Паркент, 180.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+998) 78−777−01−01.

Сайт: manhattan.uz

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