Социальные инвестиции компании «ЛУКОЙЛ» в регионах деятельности являются составляющей корпоративной стратегии компании и механизмом конструктивного сотрудничества с государством, деловыми кругами и обществом. Совместная деятельность коммерческого, некоммерческого и государственных секторов для решения актуальных социально-экономических проблем местных сообществ является необходимым атрибутом такого подхода.

«ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» на постоянной основе оказывает спонсорскую поддержку культурных мероприятий в стране.

2021 год в Узбекистане был богат интересными общекультурными событиями, в которые компания также внесла свой вклад, поддержав проведение нескольких масштабных мероприятий, концертов и шоу.

Реализованные проекты

В День защиты детей «ЛУКОЙЛ» порадовал детей грандиозным подарком. На площади дворца «Дружбы народов» при поддержке компании «ЛУКОЙЛ» был проведен грандиозный фестиваль «Мое счастливое детство» с участием детских ансамблей, звезд эстрады, артистов цирка и любимых сказочных персонажей, подаривших яркие эмоции тысячам детей. На концерт были приглашены воспитанники детских домов и специнтернатов.





При поддержке «ЛУКОЙЛа» был реализован культурный проект по развитию узбекской классической музыки и возрождению узбекского романса. Автором проекта создания коллекции записей узбекских романсов стал заслуженный артист Узбекистана, «золотой голос» Узбекистана Женисбек Пиязов.

К 30-летию независимости Узбекистана компания «ЛУКОЙЛ» подготовила подарок жителям и гостям Ташкента. 5 сентября состоялся благотворительный open air — концерт «Наши любимые мелодии» ведущих мировых оперных звезд — Василия Ладюка и Алексея Татаринцева.





Настоящим новогодним подарком для детей стало выступление труппы цирка Никулина, проведенное в дни школьных каникул с 6 по 8 января 2022 года в ледовом комплексе Humo Arena.





Праздничное шоу порадовало зрителей своими неповторимыми красочными номерами. На концерт также были приглашены воспитанники детских домов и специализированных интернатов.

На правах рекламы.