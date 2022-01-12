В реке, протекающей через территорию зоны отдыха при Ангренском ТЭС, найдено тело 70-летнего Р. А. из Ташкента. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

По его словам, житель Ташкента прибыл на туристический объект Ангрена для отдыха.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе ведомства, согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало «переохлаждение организма от низкой температуры окружающей среды, водянка головного мозга и лёгких, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность».

По данному факту прокуратура Ангрена ведёт доследственную проверку.