Зимние каникул для учащихся вузов, профессиональных учебных заведений, академических лицеев продлены до 24 января, сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.

Это связано с тем, что в декабре 2021 года 35 государственным вузам была предоставлена финансовая, академическая и организационная независимость.Такое решение, отмечается в сообщении Минвуза, требует качественной реализации задач и нового системного подхода к управлению высшими учебными заведениями.

С этой целью впервые в истории системы высшего образования Узбекистана будут организованы семинары-тренинги для ректоров, проректоров, деканов и ответственных за финансы с целью повышения их профессиональных навыков, говорится в сообщении.

В связи с полным переходом институтов и университетов на кредитно-модульную систему в вузах также организованы тренинги для заведующих кафедрами и профессорско-преподавательского состава. В этот процесс вовлечены и руководители всех профессиональных учебных заведений и академических лицеев при вузах.

Таким образом, студенческие каникулы продлены с тем, что начать вторую половину 2021/2022 учебного года «с полной и тщательной подготовкой».

Чтобы студенты проводили время зимних каникул с наибольшей пользой, для них будут организованы предметные онлайн-олимпиады и интеллектуальные викторины. Минвуз пригласил молодежь принять в них участие.

Для удобства студентов 50-процентные скидки на железнодорожные и авиабилеты продлены до 24 января. Билеты, приобретенные до 11 января, можно бесплатно обменять на другую дату до 24 января, заявили в министерстве.

Для координации этих вопросов в Минвузе создан специальный штаб, по всем организационным вопросам можно обращаться по номерам: 10−06, 71−246−97−45, 71−246−28−63.