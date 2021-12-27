Президент Узбекистана 24 декабря подписал постановление об обеспечении академической и управленческой самостоятельности государственных вузов.

Согласно документу, с 2022/2023 года государственным вузам, которым дана финансовая самостоятельность (их список ниже), предоставляются дополнительные полномочия:

а) в области академической самостоятельности:

утверждение учебных планов, учебных программ, квалификационных требований на основе профессиональных стандартов, определение языка и формы обучения с учетом особенностей направлений образования и специальностей;

установление сроков продолжительности обучения по направлениям образования бакалавриата и специальностям магистратуры;

определение стоимости обучения в докторантуре на платно-контрактной основе, приём в докторантуру на конкурсной основе дополнительно к квоте путём выделения грантов за счёт внебюджетных средств;

утверждение порядка осуществления научного руководства докторантами и самостоятельными соискателями;

введение заочной, дистанционной и вечерней форм обучения на этапе магистратуры, внедрение системы присвоения дуальной квалификации, включая практическую квалификацию, по направлениям образования и специальностям;

осуществление академической мобильности с вузами на основе взаимных соглашений;

создание и издание учебников, другой учебной и научной литературы для вузов и образовательных учреждений в их структуре на основе собственных грифов;

определение и внедрение механизмов внутреннего контроля качества образования;

б) в области организационно-управленческой самостоятельности:

создание структурных подразделений, коммерческих и некоммерческих организаций, основное направление деятельности которых связано с образованием, наукой, внедрением и коммерциализацией их результатов, не финансируемых за счет средств Государственного бюджета;

утверждение структуры и определение количества штатных единиц учреждения, независимо от нормативов, установленных для вузов;

открытие новых и упразднение действующих направлений образования и специальностей исходя из спроса на рынке труда;

установление порядка приема на работу, увольнения, внутренней ротации педагогов и других работников;

прием на учебу граждан зарубежных государств на платно-контрактной основе и организацию дистанционной формы их обучения.

Кроме того, вузам передается ряд полномочий Кабинета министров и министерств, в частности, перевод учебы иностранных граждан из зарубежных вузов в государственные вузы Узбекистана и определение правил внутреннего распорядка, включая требования к одежде студентов.

Министерству высшего и среднего специального образования также передаются некоторые полномочия Кабинета министров в сфере высшего, среднего специального и профессионального образования:

утверждение перечня направлений образования, специальностей и профессий, по которым ведется обучение в вузах, средних специальных и профессиональных образовательных учреждениях;

установление минимальных сроков продолжительности обучения по направлениям образования бакалавриата и специальностям магистратуры;

определение направлений образования бакалавриата и специальностей магистратуры, в которых не вводится вечерняя, заочная и дистанционная формы обучения;

установление требований, предъявляемых к порядку подготовки и издания, поставке и пользованию учебниками, учебной и научной литературой в образовательных организациях;

установление материально-технических, инфраструктурных и параметрических требований к образовательным учреждениям.

Перечень вузов, которым предоставляется финансовая самостоятельность

Самаркандский государственный институт иностранных языков; Самаркандский институт экономики и сервиса; Ташкентский государственный юридический университет; Ташкентский государственный экономический университет; Ташкентский финансовый институт; Ташкентской государственный институт востоковедения; Ташкентский фармацевтический институт; Ташкентский государственный транспортный университет; Ургенчский государственный университет; Узбекский государственный университет мировых языков; Андижанский машиностроительный институт; Ташкентский химико-технологический институт; Самаркандский государственный университет; Национальный университет Узбекистана; Ташкентский государственный технический университет; Ташкентская медицинская академия; Каракалпакский государственный университет; Медицинский институт Каракалпакстана; Бухарский государственный университет; Бухарский государственный медицинский институт; Самаркандский государственный медицинский институт; Каршинский государственный университет; Термезский государственный университет; Ташкентский государственный аграрный университет; Гулистанский государственный университет; Ташкентский государственный университет физической культуры и спорта; Наманганский государственный университет; Ферганский государственный университет; Университет геологических наук; Андижанский государственный университет; Андижанский государственный медицинский институт; Университет мировой экономики и дипломатии; Ташкентский педиатрический медицинский институт; Ташкентский государственный институт стоматологии; Ташкентский университет информационных технологий.

Согласно документу, к концу 2022 года учебники всех государственных вузов будут полностью электронными, будет запущена единая платформа «Электронная библиотека». В вузах также будет упразднена бумажная отчетность, ее заменит информационная система управления процессом высшего образования.