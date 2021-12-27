Президент Узбекистана 24 декабря подписал постановление об обеспечении академической и управленческой самостоятельности государственных вузов.

Согласно документу, с 2022/2023 года государственным вузам, которым дана финансовая самостоятельность (их список ниже), предоставляются дополнительные полномочия:

а) в области академической самостоятельности:

  • утверждение учебных планов, учебных программ, квалификационных требований на основе профессиональных стандартов, определение языка и формы обучения с учетом особенностей направлений образования и специальностей;
  • установление сроков продолжительности обучения по направлениям образования бакалавриата и специальностям магистратуры;
  • определение стоимости обучения в докторантуре на платно-контрактной основе, приём в докторантуру на конкурсной основе дополнительно к квоте путём выделения грантов за счёт внебюджетных средств;
  • утверждение порядка осуществления научного руководства докторантами и самостоятельными соискателями;
  • введение заочной, дистанционной и вечерней форм обучения на этапе магистратуры, внедрение системы присвоения дуальной квалификации, включая практическую квалификацию, по направлениям образования и специальностям;
  • осуществление академической мобильности с вузами на основе взаимных соглашений;
  • создание и издание учебников, другой учебной и научной литературы для вузов и образовательных учреждений в их структуре на основе собственных грифов;
  • определение и внедрение механизмов внутреннего контроля качества образования;

б) в области организационно-управленческой самостоятельности:

  • создание структурных подразделений, коммерческих и некоммерческих организаций, основное направление деятельности которых связано с образованием, наукой, внедрением и коммерциализацией их результатов, не финансируемых за счет средств Государственного бюджета;
  • утверждение структуры и определение количества штатных единиц учреждения, независимо от нормативов, установленных для вузов;
  • открытие новых и упразднение действующих направлений образования и специальностей исходя из спроса на рынке труда;
  • установление порядка приема на работу, увольнения, внутренней ротации педагогов и других работников;
  • прием на учебу граждан зарубежных государств на платно-контрактной основе и организацию дистанционной формы их обучения.

Кроме того, вузам передается ряд полномочий Кабинета министров и министерств, в частности, перевод учебы иностранных граждан из зарубежных вузов в государственные вузы Узбекистана и определение правил внутреннего распорядка, включая требования к одежде студентов.

Министерству высшего и среднего специального образования также передаются некоторые полномочия Кабинета министров в сфере высшего, среднего специального и профессионального образования:

  • утверждение перечня направлений образования, специальностей и профессий, по которым ведется обучение в вузах, средних специальных и профессиональных образовательных учреждениях;
  • установление минимальных сроков продолжительности обучения по направлениям образования бакалавриата и специальностям магистратуры;
  • определение направлений образования бакалавриата и специальностей магистратуры, в которых не вводится вечерняя, заочная и дистанционная формы обучения;
  • установление требований, предъявляемых к порядку подготовки и издания, поставке и пользованию учебниками, учебной и научной литературой в образовательных организациях;
  • установление материально-технических, инфраструктурных и параметрических требований к образовательным учреждениям.

Перечень вузов, которым предоставляется финансовая самостоятельность

  1. Самаркандский государственный институт иностранных языков;
  2. Самаркандский институт экономики и сервиса;
  3. Ташкентский государственный юридический университет;
  4. Ташкентский государственный экономический университет;
  5. Ташкентский финансовый институт;
  6. Ташкентской государственный институт востоковедения;
  7. Ташкентский фармацевтический институт;
  8. Ташкентский государственный транспортный университет;
  9. Ургенчский государственный университет;
  10. Узбекский государственный университет мировых языков;
  11. Андижанский машиностроительный институт;
  12. Ташкентский химико-технологический институт;
  13. Самаркандский государственный университет;
  14. Национальный университет Узбекистана;
  15. Ташкентский государственный технический университет;
  16. Ташкентская медицинская академия;
  17. Каракалпакский государственный университет;
  18. Медицинский институт Каракалпакстана;
  19. Бухарский государственный университет;
  20. Бухарский государственный медицинский институт;
  21. Самаркандский государственный медицинский институт;
  22. Каршинский государственный университет;
  23. Термезский государственный университет;
  24. Ташкентский государственный аграрный университет;
  25. Гулистанский государственный университет;
  26. Ташкентский государственный университет физической культуры и спорта;
  27. Наманганский государственный университет;
  28. Ферганский государственный университет;
  29. Университет геологических наук;
  30. Андижанский государственный университет;
  31. Андижанский государственный медицинский институт;
  32. Университет мировой экономики и дипломатии;
  33. Ташкентский педиатрический медицинский институт;
  34. Ташкентский государственный институт стоматологии;
  35. Ташкентский университет информационных технологий.

Согласно документу, к концу 2022 года учебники всех государственных вузов будут полностью электронными, будет запущена единая платформа «Электронная библиотека». В вузах также будет упразднена бумажная отчетность, ее заменит информационная система управления процессом высшего образования.

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