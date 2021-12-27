Президент Узбекистана 24 декабря подписал постановление об обеспечении академической и управленческой самостоятельности государственных вузов.
Согласно документу, с 2022/2023 года государственным вузам, которым дана финансовая самостоятельность (их список ниже), предоставляются дополнительные полномочия:
а) в области академической самостоятельности:
- утверждение учебных планов, учебных программ, квалификационных требований на основе профессиональных стандартов, определение языка и формы обучения с учетом особенностей направлений образования и специальностей;
- установление сроков продолжительности обучения по направлениям образования бакалавриата и специальностям магистратуры;
- определение стоимости обучения в докторантуре на платно-контрактной основе, приём в докторантуру на конкурсной основе дополнительно к квоте путём выделения грантов за счёт внебюджетных средств;
- утверждение порядка осуществления научного руководства докторантами и самостоятельными соискателями;
- введение заочной, дистанционной и вечерней форм обучения на этапе магистратуры, внедрение системы присвоения дуальной квалификации, включая практическую квалификацию, по направлениям образования и специальностям;
- осуществление академической мобильности с вузами на основе взаимных соглашений;
- создание и издание учебников, другой учебной и научной литературы для вузов и образовательных учреждений в их структуре на основе собственных грифов;
- определение и внедрение механизмов внутреннего контроля качества образования;
б) в области организационно-управленческой самостоятельности:
- создание структурных подразделений, коммерческих и некоммерческих организаций, основное направление деятельности которых связано с образованием, наукой, внедрением и коммерциализацией их результатов, не финансируемых за счет средств Государственного бюджета;
- утверждение структуры и определение количества штатных единиц учреждения, независимо от нормативов, установленных для вузов;
- открытие новых и упразднение действующих направлений образования и специальностей исходя из спроса на рынке труда;
- установление порядка приема на работу, увольнения, внутренней ротации педагогов и других работников;
- прием на учебу граждан зарубежных государств на платно-контрактной основе и организацию дистанционной формы их обучения.
Кроме того, вузам передается ряд полномочий Кабинета министров и министерств, в частности, перевод учебы иностранных граждан из зарубежных вузов в государственные вузы Узбекистана и определение правил внутреннего распорядка, включая требования к одежде студентов.
Министерству высшего и среднего специального образования также передаются некоторые полномочия Кабинета министров в сфере высшего, среднего специального и профессионального образования:
- утверждение перечня направлений образования, специальностей и профессий, по которым ведется обучение в вузах, средних специальных и профессиональных образовательных учреждениях;
- установление минимальных сроков продолжительности обучения по направлениям образования бакалавриата и специальностям магистратуры;
- определение направлений образования бакалавриата и специальностей магистратуры, в которых не вводится вечерняя, заочная и дистанционная формы обучения;
- установление требований, предъявляемых к порядку подготовки и издания, поставке и пользованию учебниками, учебной и научной литературой в образовательных организациях;
- установление материально-технических, инфраструктурных и параметрических требований к образовательным учреждениям.
Перечень вузов, которым предоставляется финансовая самостоятельность
- Самаркандский государственный институт иностранных языков;
- Самаркандский институт экономики и сервиса;
- Ташкентский государственный юридический университет;
- Ташкентский государственный экономический университет;
- Ташкентский финансовый институт;
- Ташкентской государственный институт востоковедения;
- Ташкентский фармацевтический институт;
- Ташкентский государственный транспортный университет;
- Ургенчский государственный университет;
- Узбекский государственный университет мировых языков;
- Андижанский машиностроительный институт;
- Ташкентский химико-технологический институт;
- Самаркандский государственный университет;
- Национальный университет Узбекистана;
- Ташкентский государственный технический университет;
- Ташкентская медицинская академия;
- Каракалпакский государственный университет;
- Медицинский институт Каракалпакстана;
- Бухарский государственный университет;
- Бухарский государственный медицинский институт;
- Самаркандский государственный медицинский институт;
- Каршинский государственный университет;
- Термезский государственный университет;
- Ташкентский государственный аграрный университет;
- Гулистанский государственный университет;
- Ташкентский государственный университет физической культуры и спорта;
- Наманганский государственный университет;
- Ферганский государственный университет;
- Университет геологических наук;
- Андижанский государственный университет;
- Андижанский государственный медицинский институт;
- Университет мировой экономики и дипломатии;
- Ташкентский педиатрический медицинский институт;
- Ташкентский государственный институт стоматологии;
- Ташкентский университет информационных технологий.
Согласно документу, к концу 2022 года учебники всех государственных вузов будут полностью электронными, будет запущена единая платформа «Электронная библиотека». В вузах также будет упразднена бумажная отчетность, ее заменит информационная система управления процессом высшего образования.