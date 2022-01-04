1 января на улице Махтумкули в Яшнабадском районе Ташкента водитель в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал тяжёлое ДТП, сообщила 4 января пресс-служба ГУВД столицы.

Примерно в 17:15 Собиржон Н. 1967 года рождения, управляя автомобилем Matiz в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с двумя автомобилями Nexia-2. В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили:

водитель Matiz Собиржон Н. (диагноз при поступлении в медучреждение: закрытая черепно-мозговая травма, открытый перелом со смещением правой большеберцовой кости, множественные ссадины, состояние алкогольного опьянения); водитель Nexia-2 Р. К. (закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом левой берцовой кости, закрытый перелом ступни); несовершеннолетний пассажир, учащийся 7-го класса школы (закрытая черепно-мозговая травма); несовершеннолетняя пассажирка, учащаяся 2-го класса (рассечение лобных кожных покровов, закрытая черепно-мозговая травма); несовершеннолетняя пассажирка, воспитанница детского сада 2017 г. р. (рваная рана верхней части головы, закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом малой берцовой кости левой ноги); пассажирка 1987 г. р. (открытый перелом левой ноги со смещением).

Кроме того, у несовершеннолетней пассажирки 2021 г. р. диагностирован травматический шок.

Пострадавшим оказывается всесторонняя медицинская помощь, говорится в сообщении.

Следственное управление ГУВД возбудило дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлёкшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение). Ведётся следствие.