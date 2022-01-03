По решению министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску эта страна внесла два добровольных взноса в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в размере 60 тысяч евро для проектов в Узбекистане. Об этом «Газете.uz» сообщил посол Румынии в Ташкенте Даниэль Кристиан Чобану.

Первый взнос в размере 40 тысяч евро предназначен для оснащения Сурхандарьинского областного многопрофильного медицинского центра медицинским оборудованием для детей. Второй взнос в размере 20 тысяч евро предназначен для открытия дошкольных учреждений в Хорезме.

Для Румынии очень важно поддерживать развитие и здоровье детей, так как они могут внести самый важный вклад в развитие страны, отметил посол Даниэль Кристиан Чобану.