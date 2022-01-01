Самаркандский областной суд по уголовный делам смягчил меру пресечения активисту группы «Сохраним Самарканд» Руслану Хаирнурову с заключения под стражу на домашний арест, сообщило общество прав человека «Эзгулик».

На заседании 31 декабря судебная коллегия в составе Ж. Ботирова, Ф. Рахманова и Б. Жумабаева рассмотрела апелляцию и отменила решение судьи первой инстанции Ильхома Эргашева о заочном заключении под стражу. Судьи посчитали, что первое решение было вынесено неправильно в нарушение требований статьи 242 Уголовно-процессуального кодекса, поскольку деяние Руслана Хаирнурова относится к деяниям с низким уровнем социальной опасности. Кроме того, статья, по которой обвинили активиста, не предусматривает наказание в виде лишения свободы.

Суд апелляционной инстанции также признал, что «в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие, что обвиняемый скрывается от следствия».

Теперь Руслан Хаирнуров на время следствия будет находиться под домашним арестом. На это время ему запрещается контактировать с определёнными людьми, использовать какие-либо средства связи и вести переговоры через них, а также пользоваться интернетом.

«Газета.uz» рассказывала, что Руслан Хаирнуров был задержан за репост непроверенного сообщения о взятке. Коллега задержанного Анастасия Павленко считает, что Хаирнурова преследуют из-за его общественной активности.