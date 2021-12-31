В Самарканде заключён под стражу общественный активист Руслан Хаирнуров. Его задержали из-за репоста неподтвержденной информации, сообщила заместитель главного редактора «Самаркандского вестника» Анастасия Павленко.

Журналистка рассказала «Газете.uz», что речь идёт о репосте в группе «Новости Самарканда» сообщения из другой группы «Голос Узбекистана». В публикации говорилось, что «в отношении начальника Управления здравоохранения Самаркандской области Д. Джуманиязова возбуждено уголовное дело о получении 80 тысяч долларов на должность главного врача».

19 декабря пресс-служба Управления здравоохранения области заявила, что «безосновательная, неуместная и клеветническая» информация была распространена в социальных сетях «с целью публичной дискредитации Самаркандского областного управления здравоохранения и распространения оскорбительных комментариев в адрес руководства сферы».

«По этой причине мы требуем авторов информации обосновать распространяемые сообщения и комментарии. В противном случае сообщаем, что нам придется обратиться в соответствующие правоохранительные органы за распространение недостоверной информации и умышленную дискредитацию сотрудников Самаркандского областного управления здравоохранения», — говорится в сообщении.

По словам Анастасии Павленко, репост был виден меньше суток, после чего был удалён.

Она считает, что Руслана Хаирнурова задержали из-за его общественной активности.

«Вчера нам всем дали понять: гражданское общество в Самарканде крайне нежелательно. В Самарканде нужны лояльные областной власти люди, которые не задают лишних и неудобных вопросов, будут вилять преданно хвостом, позволяя вышестоящим нарушать грубейшим образом законы, красть у народа деньги, собственность и свободу, при этом ещё и хвалить с пеной у рта эти противоправные действия», — написала она в Facebook 28 декабря.

Журналистка заявила, что вместе с Русланом Хаирнуровым, одним из активных членов группы «Сохраним Самарканд», сделала много запросов в госорганы «по ряду очень важных тем», включая вопросы градостроительства, экологии, коммунального хозяйства, реализации государственных программ и решений президента и правительства, в том числе по утилизации бытовых отходов.

«Но, видать, такая активная гражданская позиция в Самарканде не нужна, поэтому в попытках задавить её идут на вопиющие нарушения законодательства как органы прокуратуры, так и судьи, не говоря уже о правоохранительных органах Вчера Руслана Хаирнурова в очередной раз подвергли аресту за репост неподтвержденной информации. Авторы поста наказаны не были, а репосты у нас преследуются. Вопреки существующему законодательству!» — отметила Анастасия Павленко.

Общество прав человека «Эзгулик» сообщило, что 17 декабря в отношении Руслана Хаирнурова и других лиц было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 139 («Клевета») Уголовного кодекса Узбекистана «за репост (распространение) ложной информации в сети интернет».

По данным правозащитной организации, оперативные сотрудники Самаркандского городского ОВД задержали активиста согласно определению судьи городского суда по уголовным делам Ильхома Эргашева, которое было принято 24 декабря в 22:40 «заочно, без участия обвиняемого».

«Согласно судебному документу, прокурор города Самарканд Дилмурод Саидкулов ходатайствовал об аресте Хаирнурова Руслана Равильевича за то, что тот якобы уклоняется от следствия, был объявлен в розыск, но так и не явился на следствие. При этом прокурор сам же отмечает, что совершенное (по мнению следствия) уголовное деяние Хаирнурова относится к „деяния с низким уровнем социальной опасности“», — говорится в сообщении.

В «Эзгулик» заявили, что всё последнее время активист жил у себя дома со своими родственниками, а мобильный телефон был постоянно включён.

Организация также указала, что часть 3 статьи 139 УК предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 500 БРВ или обязательные общественные работы от 360 до 400 часов либо ограничение свободы от 1 года до 3 лет. «Эзгулик» потребовало освободить активиста из-под стражи.

«[Произошедшее] означает, что Руслан Хаирнуров заблаговременно лишен свободы за деяние, по которому по итогам судебного разбирательства лишение свободы ему не предусмотрено», — говорится в сообщении.

Анастасия Павленко уточнила «Газете.uz», что государственный адвокат Руслана Хаирнурова изначально не хотел подавать апелляцию на изменение меры пресечения, но в итоге сделал это после вмешательства правозащитников. Первое заседание по рассмотрению апелляции не состоялось, поскольку «Руслана Хаирнурова не привезли в зал суда». Заседание было перенесено на 31 декабря.

Рассмотрение уголовного дела по факту возможной клеветы планируется после Нового года.

«Газете.uz» не удалось получить комментарий в МВД Узбекистана.