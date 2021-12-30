Команда UZINFOCOM поздравляет всех с наступающим новым 2022 годом.

Новый год — это праздник начала новой жизни, новых творческих замыслов и добрых перемен. UZINFOCOM искренне желает, чтобы в наступающем году покоренных вершин стало еще больше.

UZINFOCOM надеется, что Новый год приумножит все достигнутое вами, станет годом перспектив, знаменательных событий и успешных свершений.

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