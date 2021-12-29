Верховный суд России на заседании 28 декабря принял решение о ликвидации международного историко-просветительского и правозащитного общества «Международный Мемориал». Об этом сообщается на сайте организации.

С иском о ликвидации «Международного Мемориала» в суд обратилась Генеральная прокуратура РФ. Поводом стало отсутствие на некоторых материалах организации ярлыка «иностранный агент» («Международный Мемориал» внесли в реестр НКО — иностранных агентов в 2016 году — ред.). На суде представитель Генпрокуратуры заявил, что организация «создаёт лживый образ СССР как террористического государства» и «обрушивает критику на органы государственной власти».

Как уточняет BBC Русская служба, «Международный Мемориал» будет обжаловать решение суда и намерен обратиться в Европейский суд по правам человека.

«Наша страна нуждается в честном и добросовестном осмыслении советского прошлого; в этом — залог её будущего. Смешно полагать, что судебная ликвидация „Международного Мемориала“ снимет этот вопрос с повестки дня. Память о трагедиях прошлого необходима всему российскому обществу. И не только российскому: память о государственном терроре объединяет все бывшие советские республики», — говорится в заявлении организации.

«Международный Мемориал» был учреждён в 1992 году. Одним из его организаторов стал академик, правозащитник и лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров. Организация занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России.

29 декабря Мосгорсуд будет рассматривать аналогичный иск московской прокуратуры о ликвидации межрегиональной общественной организации «Правозащитный центр „Мемориал“».