Верховный суд России на заседании 28 декабря принял решение о ликвидации международного историко-просветительского и правозащитного общества «Международный Мемориал». Об этом сообщается на сайте организации.
С иском о ликвидации «Международного Мемориала» в суд обратилась Генеральная прокуратура РФ. Поводом стало отсутствие на некоторых материалах организации ярлыка «иностранный агент» («Международный Мемориал» внесли в реестр НКО — иностранных агентов в 2016 году — ред.). На суде представитель Генпрокуратуры заявил, что организация «создаёт лживый образ СССР как террористического государства» и «обрушивает критику на органы государственной власти».
Как уточняет BBC Русская служба, «Международный Мемориал» будет обжаловать решение суда и намерен обратиться в Европейский суд по правам человека.
«Наша страна нуждается в честном и добросовестном осмыслении советского прошлого; в этом — залог её будущего. Смешно полагать, что судебная ликвидация „Международного Мемориала“ снимет этот вопрос с повестки дня. Память о трагедиях прошлого необходима всему российскому обществу. И не только российскому: память о государственном терроре объединяет все бывшие советские республики», — говорится в заявлении организации.
«Международный Мемориал» был учреждён в 1992 году. Одним из его организаторов стал академик, правозащитник и лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров. Организация занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России.
29 декабря Мосгорсуд будет рассматривать аналогичный иск московской прокуратуры о ликвидации межрегиональной общественной организации «Правозащитный центр „Мемориал“».
R. Lewine
История будет повторяться по кругу до тех пор, пока общество не проснется.
Александр Македонский
R. Lewine
Что Вы имеете ввиду, “общество не проснется“? Герцен, в свое время, “разбудил декабристов“