С банком «Ипак Йули» и его мобильным приложением Ipak Yo’li Mobile вы можете не только получать, но и отправлять денежные переводы через «Золотую Корону» в режиме онлайн.

Порадовать родных и близких денежным переводом можно в любой валюте, отправляя деньги как с сумовых, так и с валютных карт. Услуга доступна всем идентифицированным пользователям, а воспользоваться ею можно даже ночью — денежные переводы обрабатываются 24/7.

Сам процесс отправки денег настолько прост, что с ним справится каждый. В приложении Ipak Yo’li Mobile нужно найти раздел «Переводы», а в нем — пункт «Золотая Корона». После нужно ввести данные получателя, проверить их правильность. В скором времени ваш адресат получит уведомление о денежном поступлении на его имя.

С банком «Ипак Йули» вы всегда будете на связи с теми, кто вам дорог. Отправлять переводы «Золотая Корона» в Ipak Yo’li Mobile быстро, удобно, безопасно, отслеживать их можно онлайн в любое время.

По всем вопросам можно обратиться в круглосуточный контакт-центр по телефону: 1296.

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