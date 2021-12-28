Председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева на пресс-конференции в столице 22 декабря рассказала, как планируется упорядочить работу владельцев частных такси в аэропорту Ташкента.

«Во-первых, нет общественного транспорта, который ходит вообще круглосуточно… Если [аэропорт] международный, круглосуточно открытый, то общественный транспорт должен довозить пассажиров до центра города… Во-вторых, мы попытались летом объявить тендер на поставщиков услуг такси среди юридических лиц. Вы знаете, никто не пришел на этот тендер, то есть мы его открыли и закрыли», — отметила Рано Джураева.

По её словам, в рамках тендера планировалось аккредитовать компании, которые имели бы карточки на въезд на стоянку аэропорта и разрешение на перевозку пассажиров.

«Сейчас мы с Минтрансом решаем такую задачу. Есть компании такси, которые могли заключить с нами договор. Чтобы мы могли контролировать, чтобы их машины определённого цвета… заезжали и увозили пассажиров. Чтобы мы могли поставить соответствующую стойку на прилёте, где может подойти пассажир, заказать такси и там же оплатить. Пока мы такую компанию не нашли», — заявила она.

Глава Uzbekistan Airports сообщила, что для организации привокзальной площади по собственному проекту и плану необходимо, чтобы хокимият передал аэропорту прилегающие территории.

«В связи с тем, что нам ещё не передали земли, мы не можем там организовать привокзальную площадь так, как мы видим. У нас уже есть планировки, [автоматизированные устройства пропуска], чтобы никто не требовал деньги с тебя. То есть это безлюдный метод управления движением на привокзальной площади», — сказала она.

Рано Джураева сообщила, что в настоящее время идёт решение вопроса передачи земли от хокимията аэропорту с учетом недавно принятого закона «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения».

«Как только мы получим эти площадки, мы будем их оснащать соответствующими системами и можем там обеспечить управление этими стоянками. Это несколько стоянок, которые находятся через дорогу от аэропорта, и прямо, и справа. Вот эти все земельные участки хокимият нам передаёт для организации стоянок по разным ценам, чтобы там можно было оставить машину недорого», — подчеркнула глава Uzbekistan Airports.