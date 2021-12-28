В Сеуле 27 декабря состоялась церемония передачи на безвозмездной основе для нужд Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана восьми единиц специальной автомобильной пожарной и медицинской техники, а также защитной экипировки и оборудования, сообщило ИА «Дунё».

В церемонии приняли участие представители посольства Узбекистана в Сеуле, Национальной пожарной службы Республики Корея, Корейско-узбекской бизнес-ассоциации и Корейской ассоциации пожарной безопасности.

Доставка техники в Узбекистан планируется в начале 2022 года. Южнокорейская сторона также планирует организовать учебные курсы по эксплуатации этой техники как на территории Узбекистана, так и в Южной Корее.

В рамках мероприятия стороны отметили положительную динамику развития сотрудничества в сфере пожарной безопасности между двумя странами. В частности, подписан меморандум о сотрудничестве между Научно-исследовательским институтом пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Узбекистана и Корейским пожарным институтом, а также установлены прямые контакты межведомственного взаимодействия для регулярного обмена опытом.

В настоящее время с южнокорейской стороной прорабатывается вопрос реализации инвестиционного проекта по строительству учебного комплекса пожарной безопасности в Ташкентской области. Кроме того, планируется активизация сотрудничества в сфере подготовки и переподготовки кадров, в том числе обучение специалистов МЧС Узбекистана в образовательных учреждениях пожарной подготовки Южной Кореи.