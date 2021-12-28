AKFA Group объявила о запуске проекта, который будет способствовать дальнейшему развитию архитектуры и дизайна в Узбекистане. Среди целей — создание активного комьюнити архитекторов и дизайнеров, повышение уровня знаний специалистов сферы, а также популяризация профессий данной области. Подробности предстоящей масштабной инициативы прозвучали на вечере ARCHITECH, прошедшем в AKFA Visitor Center.

В преддверии Нового года участники встречи обсудили новинки и тренды индустрии, современные решения и технологии, поделились знаниями, обменялись опытом и идеями.





Ведущие специалисты AKFA Group и представители компаний Dafna и Upgrade представили презентации о тенденциях в сфере, реализованных интересных кейсах и многом другом.

Главной темой вечера стали инициативы для архитекторов и дизайнеров, о которых объявил генеральный директор холдинга AKFA Group Камран Гуламов. Он отметил, что в 2022 году компания даст старт серии инициатив, направленных на установление сотрудничества с профессионалами и начинающими специалистами сферы архитектуры и дизайна.





«Мы запускаем новый специализированный проект, который станет первым шагом масштабной коллаборации AKFA Group с креативными амбициозными профессионалами и начинающими специалистами в сфере дизайна и архитектурного проектирования», — рассказал генеральный директор AKFA Group Камран Гуламов.

В презентации CEO холдинга было заявлено, что новый проект охватит весь 2022 год и будет включать в себя различные конкурсы, мастер-классы, семинары, создание и запуск специализированной онлайн-платформы для дизайнеров и архитекторов, а по итогам года — фестиваль для представителей сферы. Помимо этого планируется учредить ежегодные награды лучшим дизайн-бюро и дизайнерам-фрилансерам.

Ожидается, что все это приведет к интеграции современных трендов в архитектурные и дизайнерские работы в Узбекистане и за его пределами.





Проект также преследует другую цель — выявлять, поощрять и всесторонне поддерживать талантливых молодых специалистов, повышать их квалификацию.

«Думаю, что инициатива AKFA Group привнесет в сферу развитие, что особенно важно для начинающих дизайнеров. Мы готовы участвовать в каждом мероприятии, конкурсах и фестивалях. Я рад, что компания намерена также включить обучающую составляющую в проект, приглашать известных специалистов, опыт которых мы будем изучать и применять на практике», — поделился мнением дизайнер-проектировщик Виктор Мищерский.

В рамках проекта значится также создание развивающегося комьюнити архитекторов и дизайнеров, готовых создавать новые стандарты и тренды в архитектуре и дизайне, преодолевая различные задачи, сложившиеся в данной сфере.

«В представленных на вечере презентациях мне понравилась связка архитектуры с экологией. Мы, архитекторы, стремимся созидать, и забота о сохранении природы — в том числе наша задача. Мы также готовы участвовать в проекте, хотим удивлять и создавать новое. Я считаю, что эта инициатива поможет решить проблему с материалами для строительства. К тому же здесь, в Visitor Centre, мы увидели разнообразие доступных стройматериалов и различных изделий для интерьера», — сказала архитектор студии «Сад» Камилла Муминова.

«Дизайнеры и архитекторы в Узбекистане работают разрозненно. Объединение специалистов под эгидой AKFA будет полезно еще и потому, что в рамках проекта планируется обучать молодых дизайнеров и архитекторов. Я считаю, что это начинание имеет все шансы изменить положение вещей в нашей сфере, а именно — привести к тому, что в ней станут работать исключительно профессионалы», — отметил член Союза архитекторов Узбекистана Александр Куранов.





Подробнее о мероприятиях проекта в ближайшее время можно узнать на официальном сайте и страницах компании AKFA Group в соцсетях.

Сайт: akfagroup.com

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