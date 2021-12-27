Сотрудник Национальной гвардии погиб в дорожно-транспортном происшествии во время несения службы 20 декабря, сообщило УзА.

По данным агентства, примерно в 5:15 сотрудники Управления охраны Нацгвардии Х. А. и Н. О. выехали на охраняемую территорию для охраны отрезка 34−42 км маршрута «Кумли ГТК мобил» Газлийского нефтегазодобывающего управления.

Во время несения службы сотрудники заметили, что автомобиль УАЗ движется с запрещённого участка трубопровода, и дали сигнал остановиться. Житель махалли «Куйдим» Каракульского района Бухарской области А. А. (1977 г. р.), находившийся за рулём, продолжил движение и намеренно сбил офицера Нацгвардии Х. А.

По данным УзА, водитель скрылся, а сотрудник от тяжёлых травм скончался на месте происшествия.

В отношении А. А. возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть лица или его близких родственников в связи с выполнением им своего служебного или гражданского долга / наказывается лишением свободы от 15 до 25 лет или пожизненным лишением свободы).

Подозреваемый заключён под стражу.





Хоким Бухарской области Ботир Зарипов вместе с руководителями секторов области и районов, а также должностных лиц соответствующих ведомств провели обсуждение причин преступления и меры по профилактике правонарушений в махалле «Куйдим», где проживает подозреваемый.

Для предотвращения тяжких и особо тяжких преступлений даны поручения по усилению комплексных превентивных мер на основе систем «фукаробай», «оилабай», «хонадонбай» и «Хафсиз ховли» (в разрезе граждан, семей, домохозяйств и «Безопасный двор»), говорится в сообщении.