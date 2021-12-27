Персональная выставка Вячеслава-Юры Усеинова «Береговая линия: кизяк» проходит в галерее Bonum Factum. Органическое сырьё, зарекомендовавшее себя в качестве строительного материала и топлива, в названии присутствует не только на правах аллюзии. Для Усеинова кизяк — призрак прошлого в эпоху глобальной энергии, неприглядная и незыблемая реальность, на фоне которой разворачиваются поиски энергетических альтернатив. Виктория Абдурахимова побывала на выставке и узнала, что хотел сказать художник.

Вячеслав-Юра Усеинов — представитель современного искусства, который работает преимущественно в жанре инсталляции. На его счету участие в международных биеннале, которые в разные годы проходили в Венеции, Пекине, Москве, а также персональные выставки в Санкт-Петербурге, Дубае. Чаще других в творческой биографии встречается Ташкент. Художник представляет совриск на групповых выставках, презентует совместные и сольные арт-проекты. В этом году он отметился участием в выставке «Вакф» в Центре современного искусства, фестивале «48 часов. Ташкент». Завершает 2021-й, как и прошлый год, персональной выставкой в галерее Bonum Factum.





«Береговая линия: кизяк» — выставка скандальная, но только на поверхности. По словам директора галереи Bonum Factum Шахнозы Каримбабаевой, к фекалиям как к средству выражения мысли обращались многие художники. Один из самых известных экспериментаторов — итальянец Пьеро Мандзони. В 1961 году он представил поклонникам современного искусства очень личное произведение — 30-граммовые баночки с надписью «Дерьмо художника» и автографом. В 2011 году современные питерские художники, недовольные отсутствием перспектив и неустроенностью родного города, организовали выставку «Г****», где уровень работ соответствовал настроениям авторов.

«Однако есть существенная разница между работой Мандзони и Усеинова. „Береговая линия: кизяк“ — история не про провокацию или вызов. Художник обращается к кизяку как к энергоносителю, который существовал в Среднеазиатском регионе до XVIII столетия и локально остаётся актуальным сегодня, в эпоху глобальных энергий», — говорит Шахноза Каримбабаева.





Выставка — результат поездок Вячеслава-Юры Усеинова по регионам, осмысление увиденного в отдалённых кишлаках, где жители продолжают жить одновременно в технологичном XXI веке и «эпохе кизяка»: используют его в качестве топлива, строительного материала. Отсюда название экспозиции. По словам художника, научное понятие «береговая линия» соотносится с некой топографической далью, которая мимикрирует под близь. «Эпоха кизяка» в терминах истории материальной культуры до XVIII столетия отражала напряжение жизни с «неизбежностью её неуютного и некомфортного существования».





Подобно потребителям естественного продукта тепловой энергии Усеинов отводит кизяку прикладное значение. Это помогает художнику решать задачи современного искусства: проявлять и заострять проблемы, вскрывать болевые точки. Например, работа «Сорт хлопкового кизяка» представляет собой фейк-арт. Усеинов предлагает «выращивать» новые энергетические носители, чтобы «обеспечить» теплом сельские дома в горах.

«В столице благополучие, а в областях люди по-настоящему мёрзнут. Это происходит в эпоху технологического развития, великих свершений, которые остаются недоступными для большинства либо не решают проблемы. Мой фейк-арт — напоминание о необходимости продолжать поиск выхода из ситуации и укор реальности», — говорит Вячеслав-Юра Усеинов.

Каждый объект на выставке фокусируется на проблеме или задаёт посетителю вопрос, порой риторический. Так, центральная в экспозиции работа «Возвышение» — метафора стремительного роста на пустом месте, без предпосылок и труда. Арт-объект «Два профиля забытых диктаторов» — размышление о великом уравнителе — времени — и о том, что в мировой истории остаются и следы с душком.





У диптиха «Полдник для бедных"/"Полдник для богатых» ярко выраженный социальный характер. По словам Усеинова, тема неравенства, разделения людей на богатых и бедных — глобальная и «на всю жизнь». Золотой слиток на тарелке условного богача — символ добычи, столовые приборы из кизяка — метафора готовности заполучить эту добычу любым способом. Кизячная лепёшка на полдник у бедняка символизирует скудность жизни, продолжение которой требует тяжёлого труда и настоящих инструментов, таких как приборы из нержавейки.

Вступить с автором в диалог некоторым людям мешает брезгливость. На вопрос, думал ли он о чувствительном и обидчивом мире, когда выбирал материал для воплощения творческих замыслов, Усеинов отвечает, не задумываясь: «Современное искусство не терпит морализаторства. Если художник начинает мораль кому-то читать через искусство, оно перестаёт быть таковым».

Вячеслав-Юра Усеинов признаётся, что его выставка балансирует на грани. По его словам, это важно, поскольку такое искусство не оставляет людей равнодушными. Особенно тех, кто даёт художникам совриска шанс быть услышанным.

Персональная выставка Вячеслава-Юры Усеинова «Береговая линия: кизяк» будет открыта до 20 января 2022 года.