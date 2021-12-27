АКБ «Капиталбанк» дает возможность приобрести золотые слитки весом от 5 до 50 гр, а также золотые монеты, посвященные 580-летию со дня рождения Алишера Навои.

Золотые слитки

Для продажи предоставляются слитки из чистого золота 999,9 пробы весом 5, 10, 20 и 50 гр в специальной защитной упаковке. Упаковка золотых слитков служит сертификатом и имеет собственный серийный номер.

Стоимость золотых слитков устанавливается Центральным банком Узбекистана:

5 гр — 3 196 000 сумов;

10 гр — 6 392 000 сумов;

20 гр — 12 660 000 сумов;

50 гр — 31 650 000 сумов.

Цены актуальны на 27 декабря 2021 года.

В течение дня цены продажи золотых слитков могут быть пересмотрены Центральным банком исходя из конъюнктуры международного рынка драгоценных металлов.

Монеты

Покупка золотых монет — оптимальное решение не только для нумизматов, но и для тех, кто хочет начать инвестировать. Ведь золотые монеты обладают высокой ликвидностью и не могут обанкротиться или признать технический дефолт. А в случае, если срочно потребуются деньги — их всегда выкупит обратно банк или организация, занимающаяся выкупом монет.

Приобрести золотые изделия можно в следующих отделениях «Капиталбанка»:

В Центральном операционном отделении по адресу: ул. Сайилгох, 7.

Ориентир — Бродвей. В Операционном управлении по адресу: ул. Матбуотчилар, 32.

Ориентир — газетный корпус «Шарк». В Яшнабадском филиале по адресу: ул. Махтумкули, 1.

Требования к процедуре покупке золотых изделий:

нельзя купить изделия без документа, удостоверяющего личность;

сделка может проходить только офлайн, удаленная продажа невозможна;

в присутствии покупателя продавец должен провести взвешивание так, чтобы вам был виден результат на весах.

О приобретении золотых слитков и монет можно узнать подробнее у операторов контакт-центра по телефону: (+998) 71−200−15−15.

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