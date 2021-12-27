Торжественная церемония вручения верительных грамот вновь назначенными в Узбекистан зарубежными послами прошла 27 декабря, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов Латвии Рейниса Трокши, Венгрии Дьюлы Ковача, Франции Орелии Бушез и Саудовской Аравии Юсуфа аль-Утайби.

Глава государства поздравил послов с началом дипломатической миссии в стране и пожелал им успехов.

В своём выступлении президент отметил, что Узбекистану важно расширение партнёрства с зарубежными государствами и международными организациями, а также подчеркнул, что страна привержена продолжению демократических преобразований.